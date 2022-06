Wenezuela: Pierwszy od dwóch lat tankowiec z ropą wyruszy do Europy

Oprac.: Aleksander Żuławnik

Wyczarterowany przez włoski koncern naftowy Eni tankowiec z 650 tys. baryłek ciężkiej ropy naftowej ma wkrótce wypłynąć z Wenezueli. To pierwszy taki transport od dwóch lat. Do Wenezueli płynie z Europy drugi duży tankowiec, który część ładunku ma dostarczyć do Hiszpanii.

