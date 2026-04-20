W skrócie Delcy Rodriguez, tymczasowa prezydentka Wenezueli, ogłosiła trzynastodniową ogólnonarodową pielgrzymkę w intencji zniesienia sankcji.

Sankcje zostały częściowo złagodzone przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, co umożliwiło podpisanie umów z zagranicznymi firmami energetycznymi i przywrócenie relacji z międzynarodowymi organizacjami.

Na początku stycznia prezydent Nicolás Maduro został zatrzymany w Caracas przez siły amerykańskie i przewieziony do aresztu w Stanach Zjednoczonych.

Jak sprecyzowała Rodriguez, rozpoczynająca się w niedzielę trzynastodniowa "Pielgrzymka narodowa dla pokoju i bez sankcji" służy całkowitemu ich zniesieniu.

W ostatnich tygodniach zostały one złagodzone przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa m.in. w sektorze wydobywczym i bankowym.

Złagodzenie sankcji, jak odnotował niezależny dziennik online "El Nacional" oraz Radio Fe y Alegria, pozwoliły w ostatnich tygodniach władzom Wenezueli podpisać umowy z zagranicznymi firmami energetycznymi i przywrócić relacje z niektórymi międzynarodowymi organizacjami, m.in. MFW.

Sankcje ograniczyły możliwość korzystania z głównego źródła wenezuelskich dochodów - obrotu ropą naftową. Odizolowały też ten kraj od międzynarodowego systemu finansowego, wpływając niekorzystnie na handel, inwestycje i zdolność państwa do spłaty długów.

Zdaniem mediów Rodriguez liczy, że organizowana trzema szlakami narodowa pielgrzymka zjednoczy obywateli i przysporzy nowym władzom w Caracas popularności.

Na początku stycznia siły amerykańskie ujęły w Caracas prezydenta Nicolasa Maduro i przewiozły go do aresztu w Stanach Zjednoczonych, gdzie przed sądem ma odpowiedzieć min. na zarzuty w sprawie narkobiznesu. Jego obowiązki, za zgodą Donalda Trumpa, tymczasowo objęła dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez.

Już kilka dni po ujęciu Maduro Delcy Rodriguez pozytywnie wypowiedziała się o możliwości zmian politycznych i gospodarczych w Wenezueli.

