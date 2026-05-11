Wenezuela 51. stanem USA? Trump rozważa "na poważnie"
Donald Trump na poważnie rozważa włączenie Wenezueli do USA jako 51. stan - podał Fox News. Prezydent USA stwierdził w rozmowie telefonicznej, że południowoamerykański kraj ma złoża warte 40 bilionów dolarów, a jego mieszkańcy go kochają. "Nigdy byśmy tego nie rozważali" - stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
W skrócie
- Donald Trump w rozmowie telefonicznej stwierdził, że poważnie rozważa włączenie Wenezueli do USA jako 51. stanu i podkreślił wartość wenezuelskich złóż ropy naftowej.
- Podobna deklaracja Donalda Trumpa pojawiła się już wcześniej, m.in. w marcu, kiedy napisał o tym w mediach społecznościowych.
- Delcy Rodriguez, pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, odrzuciła tę propozycję, wskazując na przywiązanie społeczeństwa do niepodległości państwa.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Właśnie skończyłem rozmawiać przez telefon z Donaldem Trumpem. Powiedział mi, że poważnie rozważa uczynienie z Wenezueli 51. stanu" - przekazał John Roberts z redakcji Fox News.
Prezydent USA podczas rozmowy podkreślił także, że w Wenezueli znajdują się złoża ropy naftowej o wartości 40 bilionów dolarów i wyraził także przekonanie, że "Wenezuela kocha Trumpa".
Donald Trump rozważa włączenie Wenezueli w skład USA
Na deklarację Trumpa odpowiedziała Delcy Rodriguez, która zaczęła pełnić obowiązki prezydenta Wenezueli tym, jak pod koniec stycznia Amerykanie przeprowadzili atak na stolicę kraju Caracas i pochwycili prezydenta Nicolasa Maduro.
"Nigdy byśmy tego nie rozważali, bo jeśli jest coś, co nas, Wenezuelczyków i Wenezuelki, łączy, to właśnie miłość do naszego procesu niepodległościowego oraz do naszych bohaterów i bohaterek niepodległości" - przekazała Rodriguez cytowana przez CTV News.
Dopytywana przez dziennikarzy o to, jak zapatruje się na plany Donalda Trumpa, Delcy Rodriguez odpowiedziała, że jej administracja jest w trakcie przygotowywania "programu współpracy dyplomatycznej" ze Stanami Zjednoczonymi.
"Nigdy byśmy tego nie rozważali". Wenezuela odpowiada na plany Trumpa
To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump mówi o możliwości uczynienia z Wenezueli 51. stanu. W marcu prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych wpis o podobnej treści.
"Ostatnio dobre rzeczy przytrafiają się Wenezueli. Zastanawiam się, na czym polega ta magia? Status stanowy nr 51, ktoś zainteresowany?" - napisał Trump W Truth Social w marcu.
Według dziennikarzy Fox News w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej prezydent USA mówił o włączeniu Wenezueli do USA "na poważnie".
Źródło: Fox News, CTV News