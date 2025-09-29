"Wejdzie rosyjskim butem". Dyplomata ostrzega NATO przed prowokacjami Putina

Wojciech Barański

Wojciech Barański

- Wejdzie tam tym rosyjskim butem - ostrzegł przed lądowymi prowokacjami Władimira Putina były ukraiński ambasador w USA Walerij Czałyj. Zdaniem dyplomaty działania Rosjan nie ograniczą się wyłącznie do przelotów dronów i samolotów nad państwami NATO. - Jak tylko pozwolą na to okoliczności, Putin zrobi to - podkreślił, mówiąc o nowych prowokacjach.

"Wejdzie rosyjskim butem". Dyplomata ostrzega przed prowokacjami Putina
W skrócie

  • Były ambasador Ukrainy w USA Walerij Czałyj ostrzegł przed lądowymi prowokacjami Rosji wobec państw NATO, podając przykład Litwy.
  • Zdaniem dyplomaty działania Rosji mogą wykraczać poza naruszenia przestrzeni powietrznej i obejmować celowe incydenty związane z transportem do Kaliningradu.
  • Władze Polski i Estonii podejmowały już działania wobec rosyjskich dronów i myśliwców, a politycy NATO, w tym Trump i Rutte, zgodzili się na zestrzeliwanie rosyjskich maszyn.
Były ambasador Ukrainy w USA Walerij Czałyj ostrzegł podczas rozmowy w portalu EspresoTV, że rosyjskie prowokacje nie ograniczą się tylko do przekraczania przestrzeni powietrznej państw NATO przez drony i samoloty. Zdaniem polityka nieuchronne będą także operacje lądowe Rosjan, których celem może być m.in. Litwa.

Ukraiński dyplomata ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. "Wejdzie rosyjskim butem"

- Obecnie bardzo uważnie obserwuję nie Suwałki, ale dostawy z Rosji do obwodu królewieckiego. Podpisano umowę, zgodnie z którą transporty te mają przechodzić między innymi przez Litwę. Ale była sytuacja, kiedy zatrzymano je na jakiś czas, ponieważ przewożono ładunki objęte sankcjami - opowiadał.

    - Bardzo łatwo jest to zrobić. Specjalnie przeprowadzić dostawę z towarami objętymi sankcjami, a następnie, jeśli Litwini to zablokują, oświadczyć, że w ten sposób dochodzi do blokady obwodu królewieckiego i ze względów humanitarnych należy przywrócić ten korytarz - dodał.

    Jak dodał dalej Czałyj, jego wersja jest taka, że bez rosyjskich działań lądowych czy grup dywersyjnych Europa nie zmieni swojego podejścia do prowokacji.

    - Putin nie potrafi się powstrzymać. Wejdzie tam tym rosyjskim butem, jak sam powiedział: "Tam, gdzie postawił stopę rosyjski żołnierz, tam jest nasza ziemia". Proszę mi wierzyć, nie powstrzyma się przed tym. Jak tylko pozwolą na to okoliczności, zrobi to - podkreślił.

    Rosyjskie drony i samoloty nad państwami NATO. Trump zgadza się na zestrzeliwanie

    Słowa ukraińskiego dyplomaty nawiązują do rosyjskich prowokacji z użyciem dronów i myśliwców, które miały miejsce we wrześniu. Na początku miesiąca w polską przestrzeń powietrzną wleciało kilkanaście dronów agresora.

      Z kolei w drugiej połowie miesiąca przestrzeń powietrzna Estonii została naruszona przez rosyjskie myśliwce. Maszyny pozostawały nad granicami tego państwa przez 12 minut. Estonia, idąc przykładem Polski, wystąpiła wówczas z wnioskiem o uruchomienie art. 4 NATO.

      Do rosyjskich prowokacji odniósł sięDonald Trump w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Amerykański przywódca odpowiedział pozytywnie na pytanie dziennikarzy o zestrzeliwanie rosyjskich maszyn, które naruszą granice państw NATO. Później jego słowa poparł sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

      Źródła: EspresoTV, Unian, Interia

