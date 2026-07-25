Węgrzy mają kłopoty na Dunaju. Jednostki utknęły, turyści znikają

Już siedem jednostek utknęło na Dunaju z powodu bardzo niskiego stanu wody. Problem dotyczy głównie statków wycieczkowych typu hotelowego. Ich pasażerowie są przewożeni z północy Węgier do Budapesztu autobusami - poinformował w sobotę dziennik "Nepszava".

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Niski poziom wody w Dunaju. Węgrzy mają kłopoty, statki nie mogą płynąć
Dramatycznie niski poziom wody w Dunaju, utknęło siedem jednostekHARALD SCHNEIDERAFP

W okolicach położonego na północy Węgier, przy granicy ze Słowacją, Komaromu utknęło siedem jednostek. Jak podają węgierskie media, stan wody w tamtej okolicy to zaledwie 10 cm.

Na Dunaju znajduje się kilka odcinków, przez które statki wycieczkowe nie mogą przepłynąć. W związku z tym ich pasażerowie są przewożeni do Budapesztu autobusami - donosi prasa. W stolicy poziom wody wynosi z kolei 47 cm.

Világgazdaság informuje, że część statków hotelowych pozostaje w portach, niektóre rejsy są skracane lub całkowicie odwoływane, przez co regiony położone nad Dunajem tracą tysiące turystów.

Dodatkowo, jak podaje Telex, w piątek zamknięto jeden z najsłynniejszych mostów stolicy Węgier - Most Małgorzaty. Powód? Wskutek niskiego stanu wody, w pobliżu środkowego filaru mostu wynurzył się ładunek wybuchowy, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

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Gabriella Siklos, rzeczniczka Krajowej Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Wodnej (OVF), oświadczyła, że w najbliższych dniach na obszarach zlewni spodziewane są opady. Prognozy przewidują wzrost poziomu wody o kilka decymetrów na przełomie bieżącego i przyszłego tygodnia, jednak mimo to stan wód w węgierskim odcinku Dunaju pozostanie bardzo niski.

Ostatnie fale upałów spowodowały także spadek poziomu wody w Dunaju w Budapeszcie do wartości zbliżonych do rekordowo niskich.

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