W skrócie Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia, a obecny premier Viktor Orban ponownie może powalczyć o stanowisko.

Głównym rywalem Orbana jest Peter Magyar z partii TISZA, która obecnie prowadzi w sondażach.

System wyborczy opiera się na dwóch głosach: na kandydata w okręgu i na listę partyjną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Biuro prezydenta Węgier oficjalnie potwierdziło, że wybory do parlamentu zostaną przeprowadzone 12 kwietnia.

Wcześniej Viktor Orban zdążył ogłosić, że jest gotów ponownie zostać kandydatem Fideszu na szefa rządu. Do deklaracji premiera Węgier doszło podczas 31. kongresu partii.

Obecnie w większości sondaży poparcia prowadzi centroprawicowa Partia Szacunku i Wolności (TISZA), której liderem jest opozycjonista Peter Magyar. Polityk w połowie 2025 roku zapowiedział, że zamierza "wyzwolić ojczyznę", krytykując politykę Orbana.

Wybory na Węgrzech. Sondaże nie po myśli Viktora Orbana

Koalicja Fidesz-KDNP, do której należy Viktor Orban straty w sondażach stara się odbić, wzmacniając przekaz, że chroni Węgry przed szkodliwym wpływem innych krajów Europy.

Urzędujący premier m.in. wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie da się wciągnąć w wojnę Rosji i Ukrainy.

- Być może nigdy wcześniej stawka wyborów parlamentarnych nie była tak wysoka jak w tym roku: musimy trzymać się z dala od wojny i wybrać pokój - wtórował mu deputowany Fideszu Gergely Gulyas w programie "Tenyek".

Niezależnie od tego, kto zwycieży, prezydent Tamas Sulyok wzywa rodaków do udziału w głosowaniu. "Jednym z filarów demokracji jest prawo do wolnego wyboru. Zachęcam wszystkich do korzystania z tego!" - napisał w mediach społecznościowych.

Węgry. Viktor Orban ponownie premierem? Lider gotowy na kontynuacje

- Tylko niezawodne i doświadczone rządy mogą zapewnić spokojne, bezpieczne i przewidywalne życie - podkreślał na niedawnym kongresie swojej partii Viktor Orban.

Lista wyborcza Fideszu ma zostać przedstawiona 20 lutego. Być może ostatecznie to nie Orban pojawi się na "jedynce" partyjnych kandydatów. Sam jednak stwierdził, że jest postrzegany na świecie jako lider wciąż młody.

System wyborczy na Węgrzech opiera się na modelu mieszanym, w którym obywatele oddają dwa głosy: jeden na konkretnego kandydata w okręgu jednomandatowym (gdzie wygrywa osoba z największą liczbą głosów), a drugi na ogólnokrajową listę partyjną.

12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne, które wyłonią 199 członków Zgromadzenia Krajowego na kolejną czteroletnią kadencję.

Źródła: Reuters, Magyar Nemzet

"Nie będzie środków". Czy prezydent nie podpisze kluczowej ustawy? Polsat News Polsat News