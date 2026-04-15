W skrócie Węgierskie Siły Zbrojne rozpoczęły wycofywanie się z obiektów infrastruktury krytycznej po przegranych wyborach przez partię Fidesz.

Według mediów żołnierze pozostali tylko przy kilku obiektach, ponieważ firmy dokonują przeglądu własnych procedur bezpieczeństwa.

Opozycyjna TISZA wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech, zdobywając większość konstytucyjną.

Dwa dni po wyborach Węgierskie Siły Zbrojne rozpoczęły wycofywanie żołnierzy z obiektów krytycznych, które miały chronić z powodu rzekomego zagrożenia atakiem ze strony Ukrainy - poinformował portal 444, powołując się na oświadczenie Ministerstwa Obrony Węgier.

Węgry. Wojsko wycofa się z pozycji wokół infrastruktury krytycznej

"Węgierskie Siły Obronne zaczęły racjonalizować liczbę personelu zaangażowanego we wzmacnianie ochrony infrastruktury i obiektów energetycznych Węgier" - przekazał w oświadczeniu dla portalu Telex rzecznik Sztabu Generalnego.

Jak podają media, żołnierze pozostali jedynie w okolicy kilku obiektów, ponieważ obsługujące je firmy dokonują przeglądu i rewizji własnych środków oraz procedur bezpieczeństwa.

Dotychczas 75 punktów strategicznych na Węgrzech było obstawionych przez 600 żołnierzy. Zdaniem Sztabu Generalnego władze Ministerstwa Obrony nie widzą już potrzeby utrzymywania tak dużych wzmocnień wojskowych.

Orban wysłał wojsko. Wskazywał na zagrożenie z Ukrainy

W lutym premier Viktor Orban ogłosił wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej i rozmieszczenie wokół niej wojsk oraz wprowadzenie zakazu używania dronów w graniczącym z Ukrainą komitacie Szabolcs-Szatmar-Bereg.

Premier Węgier - stawiający w kampanii na ostrą, antyukraińską narrację - stwierdził przy tym, że "Ukraina przygotowuje się do dalszych działań, mających na celu zakłócenie funkcjonowania węgierskiego systemu energetycznego".

Decyzja była odpowiedzią na wstrzymanie tranzytu rosyjskiej ropy przebiegającym przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń. Rurociąg został uszkodzony 27 stycznia w wyniku rosyjskiego ataku i, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ma zostać naprawiony do końca kwietnia. Budapeszt zarzucał jednak Kijowowi celowe wstrzymanie dostaw.

W kwietniu, na tydzień przed wyborami parlamentarnymi, Orban ogłosił, że wyśle też wojsko do ochrony gazociągu TurkStream, którym do kraju trafia rosyjski gaz ziemny. Wcześniej tego samego dnia serbskie władze poinformowały o znalezieniu przy gazociągu po stronie serbskiej materiałów wybuchowych.

Fidesz przegrał wybory parlamentarne na Węgrzech

W niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech zwyciężyła opozycyjna TISZA, zdobywając większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Obecnie, po przeliczeniu prawie 99 proc. głosów, ugrupowanie Petera Magyara ma 137 miejsc w parlamencie, koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbana - 56, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć. Wciąż liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą. Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.

