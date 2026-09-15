Węgry wycofują się z ustawy Orbana. W tle upomnienia z Unii Europejskiej

Rząd Viktora Orbana, który po 16 latach u władzy przegrał wybory, wprowadził w 2021 roku przepisy nazywane potocznie anty-LGBTQ+. W ramach tego prawa zabroniono promowania materiałów o takiej tematyce w materiałach dostępnych dla osób poniżej 18. roku życia.

Ówczesny premier Węgier tłumaczył, że przepisy mają na celu ochronę dzieci, jednak jego decyzja spotkała się z niezadowoleniem opozycji, jak również Unii Europejskiej - przypomina Reuters.

W maju nowa minister sprawiedliwości Marta Gorog powiedziała, że konieczne będą poprawki do kontrowersyjnej ustawy. Powodem była kwietniowa decyzja najwyższego sądu Unii Europejskiej, który wskazał, że powoduje ona stygmatyzację i marginalizację społeczności LGBTQ+.

Węgry. Peter Magyar zmienia kontrowersyjną ustawę Orbana

Wybrany na nowego premiera kraju Peter Magyar zobowiązał się do naprawy relacji Węgier z Unią Europejską. Wskazywał, że konieczne do tego jest zwrócenie uwagi na problemy z prawami mniejszości.

Szkic projektu zakłada, że zabronione zostaną materiały, które mogą "poważnie wpłynąć na psychiczny, intelektualny, emocjonalny lub moralny rozwój dziecka" - pisze Reuters.

Magyar zapowiedział także, że jego rząd zmieni zasady, które w istocie doprowadziły do zablokowania możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Źródło: Reuters



