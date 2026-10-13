W skrócie Węgierski parlament zniósł część przepisów ograniczających prawa osób LGBT uchwalonych w 2021 roku za rządów Viktora Orbana.

Zmiany obejmują zniesienie ograniczeń dotyczących omawiania homoseksualizmu i tożsamości płciowej w obecności nieletnich oraz wprowadzenie regulacji chroniących dzieci przed przemocą seksualną i nieodpowiednimi treściami.

Organizacje broniące praw osób LGBT podkreślają, że niektóre restrykcje wciąż obowiązują, w tym brak możliwości prawnego uznania płci osób transpłciowych i zakaz adopcji przez pary jednopłciowe.

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Parlament Węgier zdecydował o zniesieniu ograniczeń dotyczących omawiania homoseksualizmu i tożsamości płciowej w obecności osób niepełnoletnich. Przepisy obowiązywały od 2021 roku i stanowiły część ustawy o "ochronie dzieci", przyjętej za rządów Viktora Orbana.

Decyzję poparło 139 parlamentarzystów, a 51 opowiedziało się przeciwko. Jak zauważa agencja AFP, jest to pierwszy wyraźny sygnał zmiany podejścia władz w Budapeszcie do praw społeczności LGBT.

- Zniesienie ograniczeń w dostępie do treści dotyczących osób LGBT to z pewnością ważny i pozytywny krok naprzód - powiedział agencji AFP Tamas Dombos z organizacji Hatter Society, zajmującej się prawami mniejszości seksualnych.

Węgry uchylają przepisy anty-LGBT. Premier Peter Magyar przedstawił zmiany

Premier Peter Magyar przedstawił nowe regulacje nie jako przywrócenie praw osób LGBT, lecz jako wzmocnienie ochrony dzieci "niezależnie od orientacji seksualnej".

Ustawa przewiduje m.in. przeciwdziałanie udostępnianiu nieletnim treści promujących przemoc seksualną, manipulację i wykorzystywanie. Zakłada również ochronę dzieci przed przekazami wizualnymi i audiowizualnymi w miejscach publicznych, które mogłyby negatywnie wpływać na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny lub moralny.

Przepisy Viktora Orbana. Organizacje LGBT wskazują na kolejne problemy

Ograniczenia dotyczące społeczności LGBT były stopniowo wprowadzane przez poprzednie władze Węgier. W 2020 roku zakazano prawnego uznawania płci osób transpłciowych, a rok później wprowadzono przepisy ograniczające dostęp nieletnich do treści dotyczących homoseksualizmu i tożsamości płciowej.

W ubiegłym roku przyjęto również regulacje, na podstawie których zakazano organizacji parad równości.

Mimo wtorkowej decyzji parlamentu przedstawiciele organizacji broniących praw osób LGBT podkreślają, że część ograniczeń nadal obowiązuje.

- Wciąż wiele pozostaje do zrobienia - zaznaczył Dombos. - I nie wiemy, czy rząd nad tym pracuje - dodał. Aktywista wskazał m.in. na brak możliwości prawnego uznania płci osób transpłciowych, również po tranzycji, oraz zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.



