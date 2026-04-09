W skrócie Szef MSZ Węgier w 2024 r. zaoferował Iranowi pomoc w dochodzeniu dotyczącym eksplozji pagerów, w wyniku których we wrześniu 2024 r. zginęły co najmniej 42 osoby, a ponad 3 tys. zostało rannych.

Pagery, które trafiły do Libanu, były produkowane na podstawie tajwańską licencję przez węgierską spółkę BAC Consulting KFT.

Doniesienia o współpracy wywiadowczej Węgier z Iranem pojawiły się po ujawnieniu kontaktów Petera Szijjarto z rządami Rosji i Izraela oraz rozmów Viktora Orbána z Władimirem Putinem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W lutym 2024 r. Hezbollah otrzymał dostawę pagerów, w których izraelskie służby zamontowały ładunki wybuchowe. 17 września 2024 r. Izrael zdetonował ładunki. W Libanie zginęły co najmniej 42 osoby, co najmniej 3050 zostało rannych. Według ustaleń "The Washington Post" swoją pomoc w wyjaśnianiu sprawy zaoferował Iranowi rząd Węgier.

"Nasze tajne służby skontaktowały się już z waszymi służbami i przekażemy wam wszystkie informacje, które zebraliśmy podczas śledztwa. Każdy możliwy dokument zostanie udostępniony waszym służbom" - powiedział Szijjarto w rozmowie z Aragczim według transkrypcji o potwierdzonej autentyczności, do której dotarł "The Washington Post".

W styczniu 2024 r. ówczesny lider Hezbollahu w Libanie Hasan Nasr Allah nakazał członkom organizacji korzystanie z pagerów, a nie telefonów komórkowej, w obawie przed inwigilacją ze strony Izraela. We wrześniu 2024 r. ok. 5 tys. urządzeń Gold Apollo AR924 zamówionych przez Hezbollah zostało zdetonowanych.

W ataku ucierpiał m.in. ambasador Iranu w Libanie Modżtaba Amani. Teheran, będący głównym sponsorem Hezbollahu, wszczął postępowanie, które miało wyjaśnić, na jakim Mosadowi udało się umieścić ładunki w pagerach.

Ustalono, że producentem urządzeń była tajwańska firma Gold Apollo, jednak według chińskich i tajwańskich mediów pagery, które trafiły do Libanu, wyprodukowała na tajwańskiej licencji węgierska spółka BAC Consulting KFT, co mogło zdecydować o proaktywnej wobec Iranu postawie Szijjarto.

Doniesienia o współpracy wywiadowczej z Iranem w 2024 r. nadchodzą po ujawnieniu, że Petera Szijjarto przekazywał m.in. rządowi Rosji i Izraela ustalenia ze szczytów Unii Europejskiej. "Konsultacje" potwierdził sam minister.

Wśród ujawnionych nagrań znalazło się takie, w którym Szijjarto ustala z Siergiejem Ławrowem listę i zakres sankcji nakładanych na rosyjskie podmioty. Ujawniono także bezpośrednie rozmowy Viktora Orbána z Władimirem Putinem, w których premier Węgier stwierdził, że "jest do usług" prezydenta Rosji.

Źródło: "The Washington Post", CNN, Wired

