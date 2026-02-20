Węgry wściekłe na Ukraińców. Potężna unijna pożyczka zablokowana

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Budapeszt będzie blokować decyzję o udzieleniu 90-miliardowej pożyczki dla Ukrainy przez UE do czasu wznowienia tranzytu ropy rurociągiem "Przyjaźń" - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. Pod koniec stycznia uszkodzeniu uległ odcinek rurociągu na ukraińskim terytorium. Od tego czasu Węgry i Słowacja nie otrzymują dostaw rosyjskiej ropy. Rząd Viktora Orbana oskarża Kijów o wywieranie szantażu.

Peter Szijjarto zapowiedział, że Węgry nie zatwierdzą pożyczki UE dla Ukrainy dopóki nie wróci tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń
Peter Szijjarto zapowiedział, że Węgry nie zatwierdzą pożyczki UE dla Ukrainy dopóki nie wróci tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń

  • Węgry zablokowały przyznanie pożyczki Ukrainie przez UE do czasu wznowienia tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń.
  • Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oskarżył Ukrainę o "polityczny szantaż" i stwierdził, że Ukraina łamie umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską.
"Ukraina - we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją - szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej, aby wywołać zakłócenia w dostawach i podnieść ceny paliw przed wyborami (parlamentarnymi na Węgrzech, 12 kwietnia - red.)" - przekazał szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

Jego zdaniem "poprzez blokadę tranzytu ropy na Węgry rurociągiem 'Przyjaźń', Ukraina łamie umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską oraz swoje zobowiązania wobec Wspólnoty". "Nie ulegniemy temu szantażowi" - podkreślił minister z rządu Viktora Orbana.

Szijjarto twierdzi również - wbrew twierdzeniom europejskich przywódców - iż Ukraina nie broni Unii Europejskiej, lecz siebie samej. - Europa jest chroniona przez NATO. Rosja nie zaatakowała żadnego państwa członkowskiego UE. To nie jest nasza wojna - powiedział na nagraniu opublikowanym również na jego profilu na X.

    Węgry blokują 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy

    Parlament Europejski przyjął 11 lutego pakiet trzech aktów prawnych, które umożliwią Unii Europejskiej udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026-2027.

    Kolejnym krokiem będzie formalne zatwierdzenie pakietu przez państwa członkowskie w ramach Rady UE, co z kolei pozwoli Komisji Europejskiej na wypłatę pierwszej transzy na początku drugiego kwartału tego roku.

    Dostawy rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację były dostarczane rurociągiem Przyjaźń biegnącym przez Ukrainę. 27 stycznia zostały one wstrzymane po - jak podał Kijów - rosyjskim ataku na infrastrukturę energetyczną.

    Po wstrzymaniu tranzytu węgierski koncern MOL zwrócił się w poniedziałek do rządu o uruchomienie strategicznych rezerw ropy. Władze w Budapeszcie wystąpiły z kolei do Chorwacji o zgodę na transport rosyjskiego surowca rurociągiem Adria. Surowiec ma trafić tą drogą na Węgry w połowie marca.

      Budapeszt oskarża Kijów o szantaż. Do Ukrainy nie trafia olej napędowy

      Węgry i Słowacja zdecydowały się również na odwet: wstrzymały dostawy oleju napędowego na Ukrainę. Co więcej, Budapeszt zagroził Kijowowi blokadą eksportu energii elektrycznej i gazu.

      Operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta poinformował w piątek, że rurociąg "Przyjaźń" został poważnie uszkodzony i obecnie trwa jego naprawa. Strona węgierska twierdzi jednak, że Kijów celowo opóźnia wznowienie dostaw, próbując wywrzeć na Budapeszt "polityczny szantaż".

      W opinii Szijjarto celem tych działań ma być zmuszenie Węgier do "wsparcia wojny, umożliwienia wywozu pieniędzy Węgrów na Ukrainę oraz poparcia członkostwa Ukrainy w UE". Z kolei Orban ocenił w czwartek, że Ukraina próbuje wywołać chaos na Węgrzech, by wpłynąć na sytuację polityczną przed wyborami.

      Rząd w Budapeszcie zarzuca Kijowowi ingerencję w proces wyborczy i rzekome wspieranie opozycyjnej Partii Szacunku i Wolności (TISZA), którą otoczenie Orbana oskarża o zależność od Brukseli i "proukraińskość".

