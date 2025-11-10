Węgry prowadzą negocjacje w sprawie zakupu amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS - podał w poniedziałek węgierski "Mandiner".

"Nabycie systemu HIMARS może być jednym z najważniejszych kroków w węgierskim programie rozwoju sił zbrojnych" - czytamy na stronie prorządowego tygodnika.

Węgry. Viktor Orban zakupi systemy HIMARS?

- Istnieją tak cenne amerykańskie systemy uzbrojenia, mam na myśli HIMARS, które są najlepsze na świecie. Jeśli ktoś chce dziś zapewnić bezpieczeństwo za pomocą tego systemu uzbrojenia, najlepiej go kupić - powiedział, cytowany przez tygodnik Viktor Orban w samolocie, wiozącym węgierską delegację do Budapesztu.

Premier Węgier przebywał w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem.- Poza tym nasi regionalni rywale też je kupują. Musimy nadążać - dodał Orban.

Z kolei węgierski minister obrony Kristof Szalay-Bobrovniczky przekazał, że "negocjacje w sprawie zakupu systemów artylerii rakietowej i pocisków rakietowych są na zaawansowanym etapie" - pisze "Mandiner". Był to jeden z tematów rozmów prowadzonych przez niego w Waszyngtonie.

Finalizacji zakupu można oczekiwać w ciągu najbliższych od trzech do pięciu lat. Przypomniał, że konieczna do tego jest zgoda amerykańskiego Kongresu.

W trakcie negocjacji, jak podkreślił Szalay-Bobrovniczky, usunięto "przeszkody polityczne, które utrudniały zakupy broni na Węgrzech za czasów administracji Joe Bidena" - pisze "Mandiner".

Węgry. Plan rozwoju sił zbrojnych

Minister Kristof Szalay-Bobrovniczky zaznaczył, że aktualny dziesięcioletni plan rozwoju sił zbrojnych Węgier obejmuje szereg obszarów, w których najbardziej zaawansowane i stabilne rozwiązania można pozyskać z USA. Wśród nich wymienił właśnie artylerię rakietową.

Polityk odniósł się też do wcześniejszych informacji opublikowanych w 2023 roku, zgodnie z którymi Węgry planują zakup 20-24 wyrzutni i około stu pocisków. "Stwierdził, że liczby te są realistyczne pod względem skali" - podaje "Mandiner".

