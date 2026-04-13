"Węgry są w tarapatach". Magyar apeluje do prezydenta

W skrócie Peter Magyar wezwał prezydenta Węgier do jak najszybszego zwołania posiedzenia inauguracyjnego parlamentu po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów.

Podczas konferencji prasowej Magyar określił Węgry jako najbardziej skorumpowany i najbiedniejszy kraj UE oraz zapowiedział działania mające na celu przywrócenie praworządności.

Lider Tiszy zadeklarował zamiar obniżenia podatków, przywrócenia państwa prawa, ograniczenia kadencji premiera do ośmiu lat oraz przystąpienie Węgier do Prokuratury Europejskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Nie mamy czasu do stracenia. Węgry są w tarapatach. W każdym aspekcie jesteśmy obrabowani, zadłużeni, zniszczeni. Jesteśmy najbardziej skorumpowanym i najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej - mówił Peter Magyar podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, w pierwszym tak obszernym przemówieniu po wyborczym sukcesie.

Wybory na Węgrzech. Peter Magyar zabrał głos po wygranej

Lider Tiszy powtórzył swoje słowa z poprzedniego wieczoru, podkreślając, że jego ugrupowanie będzie reprezentować wszystkich Węgrów - również tych, którzy nie oddali na nie głosu.

Magyar odniósł się do komentarzy, które po wyborach spłynęły między innymi z Chin i Rosji. - Dziękuję, że oni też z szacunkiem przyjmują decyzję węgierskich wyborców - powiedział.

- Zrobimy wszystko, aby była to rzeczywiście nowa epoka, gdyż Węgrzy nie głosowali po prostu tylko za zmianą rządu, ale za zmianą całego ustroju - deklarował lider Tiszy.

Zdaniem Magyara Węgry "są rządzone przez zorganizowaną grupę przestępczą". - Grupę przestępczą, gdzie przestępcy polityczni splatają się z przestępcami gospodarczymi, elitą mediów i elitą gospodarczą - wskazywał. Dodał, że "w każdym przypadku wymagana jest zmiana ustroju".

Zwycięstwo Petera Magyara. Powyborcze deklaracje

Magyar powiedział również, że ma zamiar służyć Węgrom przez "24 godziny na dobę i 365 dni w roku". Wśród zapowiadanych działań wskazał próbę odblokowania miliardów euro z unijnego budżetu. Padła również deklaracja gotowości do "przywrócenia państwa prawa" oraz "równowagi" na Węgrzech.

Podkreślił też rolę Unii Europejskiej i NATO w kontekście gwarancji bezpieczeństwa Węgier. Zapowiedział rozbudowę armii oraz doskonalenie potencjału obronnego kraju.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, mówił również, jakie kroki planuje podjąć w najbliższym czasie.

- Najbliższe 30 dni upłynie nam na tworzeniu rządów, na tworzeniu urzędów, na wymianie kadr i zajęciu się sprawami, które są ważne dla ludzi - oświadczył Magyar. Wśród planowanych działań wymienił obniżki podatków.

Następnie ma zamiar odwiedzić mieszkańców Węgrzech w ramach objazdu po miejscowościach, "tak jak robił to w kampanii".

Peter Magyar: Przywrócimy praworządność na Węgrzech

- Nie będziemy wprowadzać niczego, co jest przeciw praworządności - podkreślił Magyar. Mówiąc o zmianach w prawie, zadeklarował chęć ograniczenia kadencji premiera do ośmiu lat, czyli dwóch kadencji, co wiązałoby się ze zmianami w węgierskiej konstytucji.

Z kolei w celu walki z korupcją planuje przystąpienie Węgier do Prokuratury Europejskiej. Poinformował, że "będzie to dłuższy proces".

