W skrócie Według Politico Węgry mogą przestać blokować rozpoczęcie procedury akcesyjnej Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej, a unijni ambasadorzy mają ustalić stanowisko w tej kwestii do końca tygodnia.

Peter Magyar, nowy premier Węgier, uzależnił decyzję w sprawie rozpoczęcia negocjacji od porozumienia w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Otwarcie procesu akcesyjnego wymaga zgody wszystkich państw członkowskich UE, a decyzja może zostać podjęta na konferencji międzyrządowej 15 czerwca.

Portal Politico poinformował, powołując się na słowa czterech europejskich dyplomatów, że w najbliższym czasie może dojść do zwrotu w sprawie negocjacji akcesyjnych do UE.

Formalne rozpoczęcie procesu przystępowania Kijowa do Wspólnoty Europejskiej było od lat blokowane przez rząd Viktora Orbana.

Przyszłość Ukrainy w UE. Węgry wycofają swój sprzeciw?

Sprzeciw władz w Budapeszcie został podtrzymany po przejęciu władzy przez Petera Magyara, nowy premier Węgier zadeklarował jednak, że decyzję w tej sprawie uzależnia od porozumienia w sprawie mniejszości węgierskiej w Ukrainie.

Na ukraińskim Zakarpaciu żyje - według różnych szacunków - od 100 tys. do 150 tys. Węgrów. Budapeszt domaga się od Kijowa rozszerzenia praw tej mniejszości, m.in. w zakresie nauki w języku ojczystym i używania go w życiu publicznym.

W poniedziałek, jak donosi Politico, doszło do spotkania, na którym Ukraińcy odnieśli się do większości kwestii podnoszonych przez Węgry. Części z nich nie da się rozwiązać natychmiastowo, ale, według ustaleń dziennika, sama deklaracja podjęcia kroków wystarczy, aby Kijów mógł rozpocząć rozmowy akcesyjne.

Zwrot ws. Ukrainy i Mołdawii w UE? Decyzja możliwa w najbliższych dniach

Jeden z rozmówców portalu zadeklarował, że ambasadorzy UE sfinalizują swoje stanowisko w sprawie otwarcia pierwszego etapu negocjacji do końca tego tygodnia. Inny z kolei podkreśla, że mimo postępów ostateczna decyzja wciąż nie zapadła.

Jeżeli stronom uda się dojść do porozumienia, a Ukraina przedstawi swoje plany reform wewnętrznych i rozwiązania kwestii mniejszości, państwa UE będą mogły ostatecznie zatwierdzić decyzję na konferencji międzyrządowej 15 czerwca.

Ustalenia Politico są spójne z deklaracją Petera Magyara, który powiedział we wtorek w Berlinie, że jest gotów spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na początku przyszłego tygodnia, jeżeli uda się dojść do porozumienia w kwestii praw mniejszości.

Otwarcie procedury przystąpienia do Unii Europejskiej wymaga zgody wszystkich państw członkowskich. Każdy kraj może także wycofać swoje poparcie na każdym etapie tego procesu. Ukraina i Mołdawia złożyły wniosek o przyjęcie do UE w tym samym czasie, a więc zgoda dla Kijowa oznacza także start procesu dla Kiszyniowa.

Źródło: Politico





