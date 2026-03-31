Węgry poza Unią? Kontrowersyjne słowa ministra, opozycja reaguje
Peter Szijjarto, szef węgierskiego MSZ, stwierdził, że "Węgry muszą pozostać poza Unią Europejską". Wypowiedź uznano za przejęzyczenie z uwagi na kontekst całego przemówienia ministra, które dotyczyło Ukrainy. Mimo to lider opozycyjnej TISZA Peter Magyar stanowczo potępił wizję opuszczenia wspólnoty przez jego kraj i skrytykował swojego politycznego rywala.
W skrócie
- Peter Szijjarto, szef węgierskiego MSZ, powiedział podczas przemówienia, że "Węgry muszą pozostać poza Unią Europejską", co uznano za przejęzyczenie.
- Peter Magyar, lider opozycyjnej partii TISZA, stanowczo skrytykował tę wypowiedź i podkreślił, że miejsce Węgier jest w Unii Europejskiej i NATO.
- Według marcowego badania Median TISZA ma 23-punktową przewagę nad Fideszem wśród zdecydowanych wyborców, a wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto przemawiał przed mieszkańcami Nagykaty. Wyjaśniał, dlaczego jego zdaniem Ukraina nie powinna dołączać do Unii Europejskiej.
W pewnym momencie polityk zakomunikował jednak, że to "Węgry muszą pozostać poza Unią Europejską". - Wszyscy wiedzą, że jeśli wygramy, tak właśnie będzie - kontynuował.
Węgry. Drugie dno wypowiedzi Szijjarto reaguje
W poniedziałkowym artykule "Daily News Hungary" oceniał przemówienie Szijjarto jako freudowskie przejęzyczenie, "ujawniające prawdziwą myśl, lub być może powyborczy plan" polityka z partii Viktora Orbana.
Redakcja portalu zauważa, że prawdopodobne przejęzyczenie Szijjarto nie wywołało oburzenia ani wśród publiczności, ani wśród polityków obecnych na scenie i nie zostało sprostowane.
Słowa szefa węgierskiej dyplomacji skomentował za to przewodniczący opozycyjnej partii TISZA - Peter Magyar. "Peter Szijjarto, dumny odbiorca Orderu Przyjaźni, osobiście przyznanego mu przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, wygadał się, że jego zdaniem Węgry powinny być poza Unią Europejską" - napisał na X.
"Miejsce Węgier jest w Europie. Kropka. W Unii Europejskiej i w NATO. My, Węgrzy, nie chcemy wyobrażać sobie Węgier poza Unią. Tylko ktoś, kto nie zna kraju, mógłby powiedzieć coś w stylu: Trzymajcie Węgry poza UE" - dodał Magyar.
Wybory parlamentarne na Węgrzech. Politycy zabiegają o głosy
W kontekście wyborów parlamentarnych na Węgrzech Magyar stwierdził, że za 13 dni Węgry wrócą "do domu, do Europy".
Janos Lazar, węgierski minister budownictwa i transportu oraz jeden z liderów Fideszu, w zeszłym tygodniu zasugerował powyborczą koalicję ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem Mi Hazank, które otwarcie opowiada się za opuszczeniem Wspólnoty.
Badanie Eurobarometru, opublikowane w lutym tego roku, wykazało, że 55 proc. Węgrów popiera członkostwo w UE - poniżej średniej unijnej wynoszącej 62 proc. Około 46 proc. ma pozytywną opinię o UE, w porównaniu z 49 proc. w całej Wspólnocie.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. TISZA wyprzedza Fidesz w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków, powiązanych z rządem, wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.