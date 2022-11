Węgry porozumiały się z KE ws. środków dla rolnictwa. "To historyczna szansa"

Przyjęcie nowego planu dla Wspólnej Polityki Rolnej o wartości 8,4 mld euro to "historyczna szansa" dla kraju - powiedział we wtorek minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy. Budapeszt oczekuje, że nowe środki pomogą zwiększyć wydajność węgierskiego rolnictwa o 50 proc. z 10 mld z początku dekady do 15 mld euro w 2030 roku.

Zdjęcie Wspólna Polityka Rolna UE. Węgry ogłaszają sukces / JOHN THYS / AFP