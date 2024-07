Ukraina odcięła Węgry od rosyjskiej ropy. "Zagraża dwóm państwom UE"

"To osobliwe, że kraj aspirujący do członkostwa w UE zagraża dostawom energii do dwóch państw członkowskich UE, zwłaszcza latem, kiedy zużycie energii jest największe" - skomentował Szijjártó.