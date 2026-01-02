Miniony rok zdecydowanie należał do Pétera Magyara. Kontynuował on tworzenie struktur partyjnych, wytrzymał także frontalny atak prorządowych węgierskich mediów. Oskarżenia o współpracę z Ukrainą, sprzedaż Węgier Brukseli, afera związana z wyciekiem danych z aplikacji TISZA, a także nieskończona liczba "antyMagyarowskich" kampanii plakatowych na ulicach. To wszystko udało mu się przetrwać.

Na marginesie warto przypomnieć, że rządzący swoje kampanie adresują do "już przekonanych", a więc własnego elektoratu, a także przynajmniej części wspomnianych wcześniej wyborców niezdecydowanych. Trzeba pamiętać, że przepływów między elektoratami Fideszu i TISZY nie ma, w związku z tym partie nie tracą energii na przekonywanie zdeklarowanych przeciwników.

Węgry: Sondaż na koniec roku

Péter Magyar w ubiegłym roku kontynuował objazd Węgier. Przeprowadził kilka akcji, odbył dziesiątki spotkań z potencjalnymi wyborcami. Ostatniego dnia 2025 r. opozycyjny dziennik "Népszava" opublikował wyniki zleconego przez siebie badania sondażowego. Zostało ono przeprowadzone przez pracownię badawczą Publicus. Węgrzy zostali zapytani o największy sukces, aferę i porażkę.

Spotkanie Orbana z Trumpem SAUL LOEB AFP

Za najważniejsze wydarzenie polityczne uznano właśnie tourneé Magyara (32 proc.), które bardzo nieznacznie wyprzedziło spotkanie Viktora Orbána z Donaldem Trumpem (30 proc.). To ostatnie wydarzenie dla obozu Fideszu było nie tylko najważniejsze, ale też miało dowieść wielkiego sukcesu polityki Orbána. Kolejne miejsce (7 proc.) zajął wybór przez TISZA kandydatów w okręgach jednomandatowych. Zostali oni wyłonieni w wyniku wyborów wewnętrznych przez sympatyków partii.

Dużym sukcesem Magyara jest to, że "antytiszowska" kampania przeprowadzona przez Fidesz w związku z wyciekiem danych z aplikacji Świat TISZA była nieskuteczna. Jako "największą aferę" wskazało ją zaledwie 14 proc. ankietowanych. Z perspektywy Magyara istotne jest, że największą aferą określono sprawę przemocy w zakładzie poprawczym w Budapeszcie (39 proc.) i "wyparowanie" publicznych pieniędzy z fundacji Węgierskiego Banku Narodowego (28 proc.).

To ostatnie wydarzenie wpisuje się w linię narracyjną TISZA związaną z "odzyskaniem państwa" od skorumpowanych polityków i oligarchów.

Protest w Budapeszcie po ujawnieniu skandalu związanego z przemocą w ośrodku dla nieletnich Ferenc Isza AFP

Z perspektywy Fideszu fakt, że tak duży odsetek wyborców uznał aferę z poprawczaka przy Szőlő utca za największy skandal, jest dla rządzących ogromnym zagrożeniem. Godzi bowiem w wizerunek partii jako stronnictwa broniącego dzieci. To kolejna rysa na tym wizerunku, po tym jak w 2024 r. ujawniono, że prezydent uniewinniła osobę skazaną za wykorzystywanie najmłodszych. W następstwie tej afery prezydent podała się do dymisji, a Magyar wszedł do polityki w kontrze do Fideszu.

Stąd można się spodziewać, że narracyjna polityka TISZA na trzy miesiące przed wyborami skoncentruje się na wątkach dotyczących ochrony dzieci i rozliczenia rządów Fideszu, a nie merytorycznej propozycji podejmowania konkretnych działań np. w ochronie zdrowia.

Kampania wyborcza skoncentruje się zresztą nie na aspekcie merytorycznym a wyłącznie emocjonalnym. Wybory w 2026 r. będą stanowiły plebiscyt oceniający środowisko Fidesz-KDNP.

Magyar obiecuje odblokowanie unijnych środków

Kontynuacja polityki TISZA jest także naturalną konsekwencją nastrojów społecznych. Przywołany sondaż pokazuje, że to afery Fideszu rezonują najbardziej wśród wyborców niezdecydowanych. Aż 36 proc. z nich wskazało na aferę w zakładzie poprawczym, a na "zniknięcie" środków publicznych - 25 proc. Z tej perspektywy pozycja narracyjna TISZA w tym elektoracie byłaby korzystniejsza.

Na koniec zostało jeszcze pytanie o największą porażkę 2025 roku. 39 proc. ogółu Węgrów wskazuje na to, że w związku z defraudacją środków publicznych przez fundacje Węgierskiego Banku Narodowego nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności. 16 proc. ankietowanych wskazało na brak porozumienia w sprawie unijnych środków, a 15 proc. wzrost inflacji przy braku wzrostu gospodarczego. Magyar obiecuje, że jego zwycięstwo natychmiast przełoży się na uruchomienie unijnych środków, nie tłumaczy jednak, w jaki sposób miałoby do tego dojść.

Laureat Literackiej Nagrody Nobla László Krasznahorkai JONAS EKSTROMER AFP

Z omawianego sondażu warto przywołać jeszcze największy sukces Węgrów. Została nim literacka Nagroda Nobla dla László Krasznoharkaia (48 proc.). Na miejscu drugim zwolnienie z podatku dla mam trójki dzieci (24 proc.), na trzecim kredyt hipoteczny gwarantowany przez rząd (10 proc.). Punkt procentowy mniej zaliczyło spotkanie Orbána i Trumpa.

Wybory na Węgrzech 2026. Wielka niewiadoma

Do wyborów zostały trzy miesiące. Ich rezultatu nie da się w pełni przewidzieć. Zarówno koalicja Fidesz-KDNP, jak i TISZA przewidują swoje zwycięstwo, opierając się na wewnętrznych badaniach.

Zapewne żadna ze stron nie uzyska większości konstytucyjnej, co będzie miało daleko idące konsekwencje. Do nowelizacji setek ustaw, a także wyboru części urzędników, potrzebne są właśnie 133 mandaty (na 199 możliwych do uzyskania). Teoretycznie Fidesz i TISZA będą skazane na chociaż ograniczoną współpracę przynajmniej w niektórych sprawach. Alternatywą jest wzajemna obstrukcja, paraliż ustawowy, a tym samym "szycie" polityki na bieżąco w nie do końca zrozumiałych ramach.

Kluczowa dla wyborczego rozstrzygnięcia będzie frekwencja, czyli kto zaktywizuje biernych wyborców. Na tego typu decyzje wpływ ma rywalizacja także w internecie. Jest ona bardzo wyrównana, i to na wszystkich dostępnych platformach. TISZA i Fidesz zdecydowanie zagarnęły internetową przestrzeń.

Środowisko Fideszu sięgnęło po młodszych dziennikarzy, którzy teraz otwarcie w roli influenserów tłumaczą, dlaczego trzeba wspierać Fidesz. Zmienili się także twórców social mediów rządu. Na oficjalnym kanale znaleźć można filmy nie tyle merytoryczne, co dotyczące np. tego, czy premier i jego ministrowie kupili już prezenty na święta, jak radzą sobie z jetlagiem po locie samolotem, czy co lubią jeść. To ogromna zmiana po ciężkich i siermiężnych filmach-oświadczeniach, które dominowały w oficjalnej infosferze.

Fidesz z człowieka nie wyjdzie

Czy potencjalna zmiana rządu na Węgrzech przyniosłaby spektakularne zmiany? Bynajmniej. W kwestiach światopoglądowych partia Magyara jest przezroczysta, wszystko po to, by nie zniechęcać do siebie przynajmniej części wyborców. Z pewnością rząd TISZA byłby bardziej proeuropejski, jednak głównie po to, by uzyskać unijne środki.

Sam Magyar, pomimo wypełniania mandatu europosła, w Parlamencie Europejskim w ogóle się nie pojawia. W ważnych z polskiej perspektywy kwestiach bezpieczeństwa europosłowie TISZA chowają głowy w piasek. Nie biorą udziału w głosowaniach wspierających politykę dozbrajania Europy, Ukrainę czy antyrosyjską politykę UE.

W tym świetle "wyimaginowana prognoza" Reutersa opublikowana 29 grudnia zawiera tezy absurdalne. Autor, snując wizję zaognienia konfliktu Rosji z NATO i UE, stwierdza: "Budowanie konsensusu wokół planu dozbrojenia Europy będzie tym łatwiejsze po odsunięciu od władzy silnego człowieka, Viktora Orbána. Jego następca, Péter Magyar, wybrany na fali proeuropejskiej i jako zwolennik Ukrainy, przyczyni się do wysiłków Unii na rzecz zbudowania wiarygodnego militarnego odstraszania wobec Rosji".

Tekst już został podchwycony przez Fidesz jako dowód, że tylko Fidesz gwarantuje uniknięcie eskalacji wojny.

Wieszcząc na Węgrzech wielką zmianę, trzeba mieć na uwadze, że Magyar do początku 2024 r. był działaczem Fideszu. Jego przejście na drugą stronę jest w największej mierze reakcją na niemożność wspinania się po szczeblach kariery w partii Orbána. Ostatecznie uniemożliwił mu to rozwód z byłą minister sprawiedliwości Judit Vargą. Magyar wreszcie krytykuje tylko kilka filarów rządów Fideszu, milcząc na temat wielu innych. To dowodzi tego, że łatwiej z Fideszu odejść, niźli zmienić poglądy.

Dominik Héjj

