W skrócie Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto i czeski minister Petr Macinka na konferencji prasowej podkreślili nową erę współpracy po wyborczym zwycięstwie Andreja Babisza.

Szijjarto zadeklarował wspólny sprzeciw rządów Węgier i Czech wobec wojny, migracji i tzw. szaleństwa gender oraz wyraził negatywne stanowisko wobec nacisków ze strony Brukseli.

Po zwycięstwie Babisza politycy węgierscy określili go najważniejszym sojusznikiem Viktora Orbana i ocenili, że wybory sprzyjają odnowieniu współpracy Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na wspólnej konferencji prasowej z czeskim ministrem spraw zagranicznych Petrem Macinką szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto z zadowoleniem przyjął wyborcze zwycięstwo premiera Andreja Babisza, nazywając je "nową erą" współpracy w Europie.

- Patriotyczne rządy Węgier i Czech są zjednoczone w najważniejszych kwestiach: mówimy "nie" wojnie, "nie" migracji i "nie" szaleństwu gender - powiedział podczas wizyty w Pradze Szijjarto.

Węgry a Czechy. Peter Szijjarto: Mówimy "nie" Brukseli

W podobnym duchu Szijjarto wypowiedział się także w mediach społecznościowych, na platformie X.

"Od wielu lat Bruksela próbuje narzucać nam kierunek. Ingerują w każde wybory, a teraz możemy spodziewać się bardziej agresywnych działań niż kiedykolwiek wcześniej. Stawka nigdy nie była wyższa: chcą nas wciągnąć w wojnę i chcą sprowadzić tu migrantów" - napisał.

Rozwiń

Jak dodał, "tylko marionetkowy rząd mógłby się zgodzić na to wszystko. Ale my mówimy 'nie' Brukseli, bez względu na to, jak bardzo na nas naciskają!!".

Szijjarto dodał podczas wizyty w Czechach, że oba rządy potwierdziły w poniedziałek swój sojusz przeciwko nielegalnemu przesiedlaniu migrantów i ponownie wyraziły sprzeciw wobec większego zaangażowania w wojnę w Ukrainie, wspierając zamiast tego amerykańskie inicjatywy pokojowe.

Węgry - Czechy. Babisz "jednym z najważniejszych sojuszników"

"Andrej Babisz to jeden z najważniejszych sojuszników Viktora Orbana. Wcześniej wspólnie walczyliśmy z nielegalną migracją, a teraz wspólnie walczymy o pokój. Im silniejszy jest nasz sojusz, tym lepiej możemy przeciwstawić się wojennym planom Brukseli" - napisał na Facebooku Peter Szijjarto.

Rząd w Budapeszcie, po wygranej Babisza w październikowych wyborach w Czechach, ocenił, że to "dobra wiadomość dla Europy".

"Prawda zwyciężyła! Andrej Babisz wygrał wybory parlamentarne w Czechach ze znaczącą przewagą. To duży krok dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy. Gratuluję, Andrej!" - napisał wówczas premier Viktor Orban w poście opatrzonym wspólnym zdjęciem z premierem Czech.

Szijjarto ocenił natomiast, że zwycięstwo Babisza przyczyni się do odrodzenia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. "Brawo! Kolejny rząd patriotyczny w Europie Środkowej" - napisał szef węgierskiej dyplomacji w portalach społecznościowych.

"Gość Wydarzeń". Nawrocki wysłał ustawę budżetową do TK. "Prezydent nie bardzo ma wyjście" Polsat News