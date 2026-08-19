W skrócie András Baka został zaprzysiężony na prezydenta Węgier, a jego kadencja potrwa do wejścia w życie nowej konstytucji, jednak nie dłużej niż pięć lat.

Baka był jedynym kandydatem wybranym przez węgierski parlament 11 sierpnia głosami partii TISZA, a poprzedni prezydent Tamás Sulyok opuścił urząd 20 lipca po zmianie konstytucji.

Jako były prezes Sądu Najwyższego, András Baka krytykował reformy sądownictwa wprowadzane przez rządzącą wcześniej koalicję Fidesz-KDNP.

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András Baka oficjalnie rozpoczął w środę urzędowanie jako prezydent Węgier. Objęcia stanowiska pogratulował mu premier Péter Magyar.

"Od dziś, 19 sierpnia 2026 roku, dr András Baka jest prezydentem Węgier. Życzę prezydentowi wielu sukcesów, zdrowia i tak wiele człowieczeństwa w jego pracy, jak to możliwe" - napisał szef węgierskiego rządu na Facebooku.

W nocy z wtorku na środę z pełnieniem obowiązków głowy państwa pożegnała się Agnes Forsthoffer, marszałkini parlamentu. Tymczasowo sprawowała tę funkcję od 20 lipca.

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András Baka prezydentem Węgier. Parlament zdecydował 11 sierpnia

Baka został wybrany na prezydenta przez węgierski parlament 11 sierpnia. Był kandydatem rządzącej partii TISZA i jedyną osobą ubiegającą się o urząd.

Za jego kandydaturą opowiedziało się 140 deputowanych, a sześciu zagłosowało przeciw. Fidesz byłego premiera Viktora Orbána oraz Chrześcijańscy Demokraci (KDNP) nie wzięli udziału w głosowaniu.

Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego został wybrany po zmianach na szczytach władzy. Poprzedni prezydent Tamás Sulyok opuścił urząd 20 lipca. Wcześniej parlament przyjął, a sam Sulyok podpisał poprawkę do konstytucji przewidującą m.in. usunięcie go ze stanowiska.

Węgry. András Baka krytykował zmiany w sądownictwie za rządów Orbána

András Baka urodził się w 1952 roku. W 2009 roku stanął na czele węgierskiego Sądu Najwyższego. W kolejnych latach krytykował zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez rządzącą wówczas koalicję Fidesz-KDNP.

Sprzeciwiał się m.in. nowym zasadom powoływania sędziów, zmianom w organizacji sądów oraz obniżeniu wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku z 70 do 62 lat.

Kadencja nowego prezydenta ma potrwać do momentu wejścia w życie nowej konstytucji zapowiadanej przez Magyara, jednak nie dłużej niż pięć lat.



