W skrócie Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji o umożliwienie transportu rosyjskiej ropy po zakłóceniach dostaw przez Ukrainę.

Minister gospodarki Chorwacji Ante Susnjar zadeklarował gotowość pomocy przy zachowaniu zgodności z prawem UE i regulacjami USA.

Rosja poparła stanowisko premiera Słowacji w tej sprawie.

O sprawie poinformował w poniedziałek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Powodem prośby, która skierowana została przez Węgry i Słowację do Chorwacji są zakłócenia w dostawach ropy przez Ukrainę.

W czwartek ukraiński resort spraw zagranicznych poinformował, że rosyjski atak z 27 stycznia na rurociąg Przyjaźń spowodował przerwanie dostaw do Europy Wschodniej.

Atak na rurociąg Przyjaźń. Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji o pomoc

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha opublikował na platformie X zdjęcie strażaków i płonącej infrastruktury rurociągu. Polityk dodał przy tym, że Węgry nie skomentowały publicznie tego incydentu, ponieważ winę ponosi Rosja.

Peter Szijjarto odrzucił w poniedziałek twierdzenia Kijowa, pisząc, że Ukraina nie wznowiła tranzytu ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń z przyczyn politycznych. Jak dodał, z tego powodu on i słowacka wicepremier Denisa Sakova zwrócili się do Chorwacji o pomoc w pozyskaniu rosyjskiej ropy.

"Wzywamy Chorwację do umożliwienia transportu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację rurociągiem Adria, ponieważ nasze zwolnienie z sankcji daje możliwość importu rosyjskiej ropy drogą morską, jeśli dostawy rurociągiem zostaną zakłócone" - napisał na platformie X.

Szijjarto dodał ponadto, że bezpieczeństwo energetyczne kraju nigdy nie powinno być polityczne. Z tego powodu oczekują oni, że Chorwacja - w przeciwieństwie do Ukrainy - nie będzie zagrażać bezpieczeństwu dostaw ropy naftowej na Węgry i do Słowacji.

Do tej pory Kijów nie odpowiedział na komentarze szefa MSZ Węgier. Agencja Reutera dodała, że również ukraińska spółka naftowo-gazowa Naftohaz nie odpowiedziała na prośby o komentarz.

Chorwacja będzie w stanie spełnić prośbę Węgier?

Chorwacki minister gospodarki i zrównoważonego rozwoju Ante Susnjar zasugerował jednak, że jego kraj będzie w stanie spełnić prośbę Węgier. - Chorwacja nie pozwoli, aby dostawy paliw do Europy Środkowej były zagrożone. Jesteśmy gotowi pomóc w rozwiązaniu tych poważnych zakłóceń - powiedział.

Ante Susnjar dodał ponadto, że ewentualna współpraca będzie zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz regulacjami amerykańskiego Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu.

Węgry i Słowacja są uzależnione od rosyjskiej ropy naftowej oraz gazu. Z tego powodu sprzeciwiają się działaniom UE mającym na celu przerwanie tych przepływów w ramach wysiłków zmierzających do odcięcia dochodów Rosji. Sojusz chce bowiem w ten sposób utrudnić prowadzenie działań wojskowych w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Węgry sprzeciwiają się przystąpieniu Kijowa do UE

Dodajmy, że premier Węgier Viktor Orban od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na wschodzie Europy utrzymuje silne więzi z Moskwą i sprzeciwia się przystąpieniu Kijowa do Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Orban spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W niedzielę przedstawiciel Białego Domu odwiedził Słowację, gdzie z premierem Robertem Ficą oraz prezydentem Peterem Pellegrinim rozmawiał m.in. o energetyce.

Rosja oświadczyła ponadto w poniedziałek, że zgadza się z Ficą, który oskarżył Ukrainę o wstrzymywanie ponownego uruchomienia rurociągu Przyjaźń. Zdaniem słowackiego premiera działania Kijowa mają na celu wywarcie presji na Budapeszcie, aby ten wycofał swój sprzeciw wobec potencjalnego przyszłego członkostwa Ukrainy w UE.

