Węgry i Słowacja zaapelowały do rządu Chorwacji. Chodzi o Rosję, "wzywamy"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

"Wzywamy Chorwację do umożliwienia transportu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację" - napisał w mediach społecznościowych szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. Polityk podkreślił przy tym, że bezpieczeństwo energetyczne kraju nigdy nie powinno być polityczne. To reakcja na zakłócenie w dostawach surowca przez Ukrainę. Jest wstępna deklaracja chorwackiego rządu.

Dwóch mężczyzn w garniturach na tle instalacji przemysłowej, z widocznymi rurami i konstrukcjami technicznymi.
Węgry i Słowacja wezwały Chorwację do umożliwienia transportu rosyjskiej ropy (z lewej premier Słowacji Robert Fico, z prawej szef MSZ Węgier Peter Szijjarto)Schwedt/Oder, GERMANY | Janos Kummer | Ahmet Serdar Eser/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji o umożliwienie transportu rosyjskiej ropy po zakłóceniach dostaw przez Ukrainę.
  • Minister gospodarki Chorwacji Ante Susnjar zadeklarował gotowość pomocy przy zachowaniu zgodności z prawem UE i regulacjami USA.
  • Rosja poparła stanowisko premiera Słowacji w tej sprawie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O sprawie poinformował w poniedziałek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Powodem prośby, która skierowana została przez Węgry i Słowację do Chorwacji są zakłócenia w dostawach ropy przez Ukrainę.

W czwartek ukraiński resort spraw zagranicznych poinformował, że rosyjski atak z 27 stycznia na rurociąg Przyjaźń spowodował przerwanie dostaw do Europy Wschodniej.

Atak na rurociąg Przyjaźń. Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji o pomoc

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha opublikował na platformie X zdjęcie strażaków i płonącej infrastruktury rurociągu. Polityk dodał przy tym, że Węgry nie skomentowały publicznie tego incydentu, ponieważ winę ponosi Rosja.

Peter Szijjarto odrzucił w poniedziałek twierdzenia Kijowa, pisząc, że Ukraina nie wznowiła tranzytu ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń z przyczyn politycznych. Jak dodał, z tego powodu on i słowacka wicepremier Denisa Sakova zwrócili się do Chorwacji o pomoc w pozyskaniu rosyjskiej ropy.

Zobacz również:

Robert Fico oskarża Ukrainę o przestój w dostawach ropy
Świat

Fico nie wytrzymał na spotkaniu z Rubio. Gorzkie słowa pod adresem Ukrainy

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    "Wzywamy Chorwację do umożliwienia transportu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację rurociągiem Adria, ponieważ nasze zwolnienie z sankcji daje możliwość importu rosyjskiej ropy drogą morską, jeśli dostawy rurociągiem zostaną zakłócone" - napisał na platformie X.

    Szijjarto dodał ponadto, że bezpieczeństwo energetyczne kraju nigdy nie powinno być polityczne. Z tego powodu oczekują oni, że Chorwacja - w przeciwieństwie do Ukrainy - nie będzie zagrażać bezpieczeństwu dostaw ropy naftowej na Węgry i do Słowacji.

    Do tej pory Kijów nie odpowiedział na komentarze szefa MSZ Węgier. Agencja Reutera dodała, że również ukraińska spółka naftowo-gazowa Naftohaz nie odpowiedziała na prośby o komentarz.

    Chorwacja będzie w stanie spełnić prośbę Węgier?

    Chorwacki minister gospodarki i zrównoważonego rozwoju Ante Susnjar zasugerował jednak, że jego kraj będzie w stanie spełnić prośbę Węgier. - Chorwacja nie pozwoli, aby dostawy paliw do Europy Środkowej były zagrożone. Jesteśmy gotowi pomóc w rozwiązaniu tych poważnych zakłóceń - powiedział.

    Ante Susnjar dodał ponadto, że ewentualna współpraca będzie zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz regulacjami amerykańskiego Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu.

    Zobacz również:

    Spięcie na linii Węgry - Ukraina. Głos w sprawie zabrała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa
    Świat

    Zełenski krytycznie o Orbanie. Zaskakujący głos w obronie premiera Węgier

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski

      Węgry i Słowacjauzależnione od rosyjskiej ropy naftowej oraz gazu. Z tego powodu sprzeciwiają się działaniom UE mającym na celu przerwanie tych przepływów w ramach wysiłków zmierzających do odcięcia dochodów Rosji. Sojusz chce bowiem w ten sposób utrudnić prowadzenie działań wojskowych w Ukrainie.

      Wojna w Ukrainie. Węgry sprzeciwiają się przystąpieniu Kijowa do UE

      Dodajmy, że premier Węgier Viktor Orban od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na wschodzie Europy utrzymuje silne więzi z Moskwą i sprzeciwia się przystąpieniu Kijowa do Unii Europejskiej.

      Przypomnijmy, że w poniedziałek Orban spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W niedzielę przedstawiciel Białego Domu odwiedził Słowację, gdzie z premierem Robertem Ficą oraz prezydentem Peterem Pellegrinim rozmawiał m.in. o energetyce.

      Rosja oświadczyła ponadto w poniedziałek, że zgadza się z Ficą, który oskarżył Ukrainę o wstrzymywanie ponownego uruchomienia rurociągu Przyjaźń. Zdaniem słowackiego premiera działania Kijowa mają na celu wywarcie presji na Budapeszcie, aby ten wycofał swój sprzeciw wobec potencjalnego przyszłego członkostwa Ukrainy w UE.

      Źródło: Reuters

      Zobacz również:

      Malta i Grecja przeciwko nowym sankcjom na Rosję
      Wojna w Ukrainie

      Bruksela przygotowuje nowe sankcje na Rosję. Dwa kraje są przeciw

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      Polska broń atomowa. Bocheński skomentował stanowisko prezydentaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze