Węgry i Słowacja zaapelowały do rządu Chorwacji. Chodzi o Rosję, "wzywamy"
"Wzywamy Chorwację do umożliwienia transportu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację" - napisał w mediach społecznościowych szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. Polityk podkreślił przy tym, że bezpieczeństwo energetyczne kraju nigdy nie powinno być polityczne. To reakcja na zakłócenie w dostawach surowca przez Ukrainę. Jest wstępna deklaracja chorwackiego rządu.
W skrócie
- Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji o umożliwienie transportu rosyjskiej ropy po zakłóceniach dostaw przez Ukrainę.
- Minister gospodarki Chorwacji Ante Susnjar zadeklarował gotowość pomocy przy zachowaniu zgodności z prawem UE i regulacjami USA.
- Rosja poparła stanowisko premiera Słowacji w tej sprawie.
O sprawie poinformował w poniedziałek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Powodem prośby, która skierowana została przez Węgry i Słowację do Chorwacji są zakłócenia w dostawach ropy przez Ukrainę.
W czwartek ukraiński resort spraw zagranicznych poinformował, że rosyjski atak z 27 stycznia na rurociąg Przyjaźń spowodował przerwanie dostaw do Europy Wschodniej.
Atak na rurociąg Przyjaźń. Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji o pomoc
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha opublikował na platformie X zdjęcie strażaków i płonącej infrastruktury rurociągu. Polityk dodał przy tym, że Węgry nie skomentowały publicznie tego incydentu, ponieważ winę ponosi Rosja.
Peter Szijjarto odrzucił w poniedziałek twierdzenia Kijowa, pisząc, że Ukraina nie wznowiła tranzytu ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń z przyczyn politycznych. Jak dodał, z tego powodu on i słowacka wicepremier Denisa Sakova zwrócili się do Chorwacji o pomoc w pozyskaniu rosyjskiej ropy.
"Wzywamy Chorwację do umożliwienia transportu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację rurociągiem Adria, ponieważ nasze zwolnienie z sankcji daje możliwość importu rosyjskiej ropy drogą morską, jeśli dostawy rurociągiem zostaną zakłócone" - napisał na platformie X.
Szijjarto dodał ponadto, że bezpieczeństwo energetyczne kraju nigdy nie powinno być polityczne. Z tego powodu oczekują oni, że Chorwacja - w przeciwieństwie do Ukrainy - nie będzie zagrażać bezpieczeństwu dostaw ropy naftowej na Węgry i do Słowacji.
Do tej pory Kijów nie odpowiedział na komentarze szefa MSZ Węgier. Agencja Reutera dodała, że również ukraińska spółka naftowo-gazowa Naftohaz nie odpowiedziała na prośby o komentarz.
Chorwacja będzie w stanie spełnić prośbę Węgier?
Chorwacki minister gospodarki i zrównoważonego rozwoju Ante Susnjar zasugerował jednak, że jego kraj będzie w stanie spełnić prośbę Węgier. - Chorwacja nie pozwoli, aby dostawy paliw do Europy Środkowej były zagrożone. Jesteśmy gotowi pomóc w rozwiązaniu tych poważnych zakłóceń - powiedział.
Ante Susnjar dodał ponadto, że ewentualna współpraca będzie zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz regulacjami amerykańskiego Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu.
Węgry i Słowacja są uzależnione od rosyjskiej ropy naftowej oraz gazu. Z tego powodu sprzeciwiają się działaniom UE mającym na celu przerwanie tych przepływów w ramach wysiłków zmierzających do odcięcia dochodów Rosji. Sojusz chce bowiem w ten sposób utrudnić prowadzenie działań wojskowych w Ukrainie.
Wojna w Ukrainie. Węgry sprzeciwiają się przystąpieniu Kijowa do UE
Dodajmy, że premier Węgier Viktor Orban od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na wschodzie Europy utrzymuje silne więzi z Moskwą i sprzeciwia się przystąpieniu Kijowa do Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że w poniedziałek Orban spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W niedzielę przedstawiciel Białego Domu odwiedził Słowację, gdzie z premierem Robertem Ficą oraz prezydentem Peterem Pellegrinim rozmawiał m.in. o energetyce.
Rosja oświadczyła ponadto w poniedziałek, że zgadza się z Ficą, który oskarżył Ukrainę o wstrzymywanie ponownego uruchomienia rurociągu Przyjaźń. Zdaniem słowackiego premiera działania Kijowa mają na celu wywarcie presji na Budapeszcie, aby ten wycofał swój sprzeciw wobec potencjalnego przyszłego członkostwa Ukrainy w UE.
Źródło: Reuters