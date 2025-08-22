Obwód zakarpacki ma dla Węgrów znaczenie szczególne. To terytorium, które leży na pograniczu Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Historycznie terytorium kilkukrotnie wchodziło w skład Węgier. Jest zamieszkiwane przez mniejszość węgierską, szacowaną obecnie na ok. 75-80 tys.

Zakarpacie jest obszarem politycznej rywalizacji węgierskich partii politycznych, szczególnie teraz, na niespełna rok przed wyborami parlamentarnymi, które prawdopodobnie odbędą się w kwietniu. Ta rywalizacja ma na celu nie tylko troskę o obywateli, ale także partykularny interes polityczny - diaspora od zawsze wspiera Fidesz, a opozycja chciałaby te proporcje zmienić.

Chociaż nie są ujawniane dane dotyczące narodowości rannych w wyniku rosyjskiego ataku (co najmniej 16 osób), to z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać można, że wśród poszkodowanych są także osoby węgierskiego pochodzenia. Warto wskazać, że wiadomość dotycząca ataku nie była "jedynką" w węgierskich mediach. Te prorządowe umieszczały ją gdzieś w połowie portalu, czasem tylko w zakładce "wojna ukraińsko-rosyjska".

W oświadczeniu prezydenta z 9:33 usunięto frazę "rosyjski atak rakietowy", zastępując ją "atakiem rakietowym"

Wygibasy węgierskiego prezydenta

Chociaż oczywistym jest, że ataku dokonała Rosja, to stwierdzenie tego faktu przyprawiało kancelarię węgierskiego prezydenta o zawrót głowy. Na profilu prezydenta Tamása Sulyoka pojawił się pierwszy wpis o 8:35, w którym prezydent napisał:

"Wyrażam głębokie współczucie dla rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Mukaczewo, życząc im jak najszybszego powrotu do zdrowia i pełnej rekonwalescencji. Jak najszybsze zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego leży w interesie nas wszystkich. Wierzę, że walczące strony będą zdolne to zrozumieć i dzięki wysiłkom międzynarodowej dyplomacji wkrótce położą kres temu nieludzkiemu i bezsensownemu rozlewowi krwi".

W wersji edytowanej o 9:33 usunięto frazę "rosyjski atak rakietowy", zastępując ją "atakiem rakietowym".

Na uwagę w tym wpisie zasługuje jeszcze stwierdzenie prezydenta o "walczących stronach" - po raz kolejny węgierski prezydent nie wskazuje na sprawcę wojny.

Węgierski prezydent Tamas Sulyok Klaudia Radecka AFP

Rosja? Jaka Rosja?

Jako drugi głos zabrał szef węgierskiej dyplomacji, Péter Szijjártó. Uczynił to o 10:53. Ta chronologia czasowa jest o tyle ważna, że informacja dotycząca ataku dostępna była co najmniej od szóstej rano.

"Wiadomości napływające dziś rano z Ukrainy ponownie potwierdzają, że jak najszybciej potrzebny jest pokój! Wszyscy muszą dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej zawrzeć pokój kończący wojnę! Tylko w ten sposób można zapobiec dalszemu rozlewowi krwi i zniszczeniom".

Rzecz jasna określenie "wiadomości napływających dziś rano z Ukrainy" pozwoliło nie winić Rosji za atak.

Tak na profilu prezydenta, jak i szefa węgierskiej dyplomacji w komentarzach przetoczyła się burza. Nie jest to częste zjawisko. Ponad 2,3 tys. komentarzy, w których ogromna część komentujących pisze o rosyjskiej odpowiedzialności, to zjawisko całkowicie nowe.

Na scenę wchodzi Viktor Orbán

Ostatni z oficjeli głos zabrał premier Viktor Orbán, co uczynił o 17:17.

"Na dzisiejszym posiedzeniu rządu omówiliśmy konsekwencje rosyjskiego ataku rakietowego na Mukaczewo. (…) Péter Szijjártó rozmawiał z przedstawicielami Węgrów z Zakarpacia, którym również zaoferowaliśmy pomoc rządu węgierskiego. Należy kontynuować wysiłki na rzecz pokoju oraz proces negocjacyjny zainicjowany przez prezydenta Trumpa. Tylko pokój!".

Orbán napisał wprost o rosyjskim ataku, czym odróżnił się od prezydenta. Najpewniej uczynił to z uwagi na nastroje społeczne i już szeroko komentowane "wygumkowanie" rosyjskiego ataku z wpisu prezydenta Sulyoka. Jednak nawet określenie sprawcy nie wpłynęło na potępienie Rosji.

Orbán komentował atak pięć i pół godziny po tym, jak uczynił to jego największy rywal - Péter Magyar z partii TISZA. Siłą rzeczy musiał odnieść się w jakiś sposób do Magyara (a więc napisać o rosyjskim ataku). Lider opozycji napisał bowiem: "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o rosyjskim ataku rakietowym na miasto Mukaczewo, a tym samym na naszych węgierskich rodaków. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia poszkodowanym! (…)".

Magyar swój wpis opublikował dopiero o 11:45, a więc zwlekał nad wyraz długo. Trudno nie uznać tego działania za celowe. Péter Magyar zdążył już zobaczyć, jakie nastroje rezonują wśród jego wyborców w odpowiedzi na propagandową wersję wpisów. Dzięki temu był w stanie dostosować swój przekaz i skroić go pod elektorat.

Jak pisaliśmy, podejście wobec Ukrainy TISZY i Fideszu nie jest odległe, a wyborcy obydwu ugrupowań reagują bardzo podobnie.

Skrajna prawica się nie szczypie: Atak na Ukrainę to wina Ukrainy

Lider skrajnie prawicowej partii Mi Hazánk, potencjalnego koalicjanta Fidesz po wyborach, stwierdził, że ostrzał jest de facto winą samej Ukrainy, która w dodatku sama rozpętała wojnę. "Gdyby ukraiński reżim od dziesięcioleci nie deptal prawa międzynarodowego i stosowałby się do wyników referendum na Ukrainie z 1991 roku, to rosyjscy żołnierze nie zbombardowaliby zakładu w Mukaczewie (…)". Jego tyrada pojawiła się o 13:28.

"Mieszkańcy Zakarpacia nie musieliby brać udziału w wojnie, która ich wcale nie dotyczy i która wybuchła z powodu ukraińskich prowokacji wspieranych przez Zachód (między innymi była ofiarą 50 prorosyjskich cywilów w Odessie w 2014 roku)".

Dodał także: "To wstyd, że poza partią Mi Hazánk żadna partia węgierska nie domaga się autonomii! Zamiast tego obłudnie życzą szybkiego powrotu do zdrowia rannym z Mukaczewa i wykorzystują tę smutną sprawę do liberalno-globalistycznej, antyrosyjskiej propagandy (…)".

Osobą, która zareagowała na wydarzenia w Ukrainie najszybciej była Klára Dobrev z Koalicji Demokratycznej. Już o 9:00 napisała, by "Putin poszedł do piekła wraz ze swoją agresją. I zebrał ze sobą Viktora Orbána, jeśli węgierski premier po ataku na Mukaczewo wciąż woli klepać po ramieniu rosyjskiego dyktatora". Dodała, że jeżeli premier nie potępi Rosji, to "po raz kolejny udowodni, że jest jedynie kukiełką Putina".

Temat niewygodny dla obu stron

Atak na Zakarpacie ma istotny wymiar polityczny. Rosja zbombardowała region, który miał mieć szczególny, bo gwarantowany relacjami węgiersko-rosyjskimi status. Rzecz w tym, że właśnie Zakarpacie ma być jednym z argumentów broniących postawy Węgier w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Niedostarczanie broni, a także zakaz jej tranzytu przez terytorium Węgier tłumaczone było zarówno przez Viktora Orbána, jak i w ostatnich wywiadach również przez jego największego konkurenta, Pétera Magyara, właśnie dobrem diaspory na Zakarpaciu i tego, by uchronić ten region przed atakami.

Dotychczas rakieta dotknęła Zakarpacia raz - 3 maja 2022 r., gdy ostrzelano w podstację kolejową niedaleko Wołowca.

Gdyby przyjąć tę perspektywę, to atak stawia w trudnym położeniu premiera, który jednak kompletnie nic sobie z tego nie robi. Z drugiej zaś strony fakt, że atak został przeprowadzony na amerykańską firmę, można byłoby interpretować jako rękawicę rzuconą Trumpowi po rozmowach na Alasce. Sama firma Flex w oświadczeniu napisała, że pozostaje w kontakcie z amerykańskim rządem. Zaznaczono także, że fabryka, którą zaatakowała Rosja, nie odgrywa i nie odgrywała żadnej roli w produkcji wojskowej. Zaznaczono także, że chociaż "incydent ma ogromne znaczenie dla naszych współpracowników z Flex, obiekt ten generuje około 1 proc. przychodów spółki".

W mediach (przede wszystkim prorządowych) mocno rezonował wywiad z ekspertem z Narodowego Uniwersytetu Służby Cywilnej, który stwierdził, że atak nie pozostaje w związku z rozmowami pokojowymi, ponieważ takie działania planuje się na tygodnie wcześniej, także z uwagi na konieczność "programowania" urządzeń.

Dominik Héjj