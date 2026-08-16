W skrócie Według węgierskich mediów, wśród ofiar wypadku polskiego autokaru znajduje się osoba w wieku około 17 lat.

W wyniku zdarzenia zginęło łącznie 12 osób, a 47 zostało rannych, w tym jedna bardzo poważnie.

Według wstępnych ustaleń kierowca mógł zasnąć za kierownicą, a prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w tej sprawie.

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W tragicznym wypadku polskiego autokaru zginęło 11 pełnoletnich osób oraz jedna osoba w wieku ok. 17 lat - informuje nieoficjalnie węgierski serwis informacyjny 24.hu.

Łącznie pojazdem poruszało się 57 osób oraz dwóch kierowców. Rzecznik Komendy Policji Powiatu Borsod-Abaúj-Zemplén przekazał, że osoba kierująca pojazdem najprawdopodobniej zasnęła za kierownicą.

Nieoficjalnie: Wśród ofiar wypadku autokaru na Węgrzech jest osoba w wieku ok. 17 lat

Węgierska Narodowa Służba Pogotowia Ratowniczego poinformowała, że jedna osoba odniosła obrażenia zagrażające życiu, dziewięć innych jest natomiast w "poważnym stanie". Pozostałe 37 osób zostały ranne w stopniu lekkim.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z pielgrzymami wracającymi do Polski z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, zjechał ze swojego pasa ruchu, a pojazd wpadł do rowu i dachował.

Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi MSZ" - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

"Wszyscy krzyczeli: ratunku". Wstrząsające relacje po tragedii

Hospitalizowana w jednej z placówek medycznych na Węgrzech pani Helena, która ucierpiała w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech, opowiadała dziennikarzom, że w chwili zdarzenia rozmawiała z koleżanką z Polski.

- Nagle bum, przewrócił się autobus, przekoziołkował, uderzyłam głową, ale byłam na tyle przytomna, że widziałam, co się dzieje. Wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod siedzeniami. Wszyscy krzyczeli: "ratunku" - mówiła.

Wojciech Tatara - sołtys miejscowości Siedliska, z której pochodzi część ofiar poinformował w rozmowie z Polsat News, że wśród pasażerów były dzieci. Mężczyzna rozmawiał z ich ojcem; szczęśliwie, nie stało się im nic groźnego.

- On akurat pojechał z żoną i z dziećmi. Z dziećmi się nic nie stało, małżonka z tego co mi mówił też jest raczej w porządku. Natomiast on ma tam takie kłopoty, że go raczej nie wypuszczą będzie musiał niestety tam zostać - relacjonował sołtys.



