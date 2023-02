Węgierski minister spraw zagranicznych w Mińsku. "Wielu mnie zaatakuje"

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Minister spraw zagranicznych Węgier poinformował o poniedziałkowej wizycie w Mińsku na Białorusi. Jak wyjaśnił, wszystko po to, by "utrzymać otwarte kanały komunikacji". To kolejny raz, gdy władze tego kraju skłaniają się w kierunku wschodnich dyktatorów.

Zdjęcie Szef węgierskiego MSZ z wizytą w Mińsku / Szijjártó Péter / facebook.com