Węgierski minister: Mamy "wszelkie szanse" na porozumienie z KE w tym roku

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Węgry mają "wszelkie szanse" na dojście do porozumienia z Komisją Europejską, co do wypłaty środków unijnych z funduszów odbudowy i spójności do końca roku - powiedział we wtorek minister rozwoju regionalnego i funduszy europejskich Tibor Navracsics.

