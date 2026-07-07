W skrócie Węgierska telewizja publiczna i radio zawiesiły nadawanie wiadomości, emitując komunikat z przeprosinami za prezentowanie nieprawdziwych informacji.

Wstrzymano emisję programów informacyjnych stacji M1 oraz radia Kossuth, a strony internetowe obu mediów zostały wyłączone.

Premier Peter Magyar określił to wydarzenie jako zakończenie emisji propagandy w mediach publicznych i zapowiedział reformy dotyczące wolności prasy.

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"Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiliśmy" - taki napis na czarnym tle pojawił się na ekranach węgierskich telewizorów, po włączeniu telewizji publicznej.

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"Media publiczne są przekształcane, aby zapewnić ich niezależność i wiarygodność w przyszłości. Nadawanie wiadomości zostało tymczasowo zawieszone. Prosimy pozostać z nami" - dodano.

Wyłączone zostały stacja telewizyjna M1 oraz radio Kossuth. W radiu nadawano jedynie muzykę klasyczną węgierskiego kompozytora i pianisty Béla Bartóka. Wyłączone zostały również strony internetowe obu mediów. Telewizja M1 ma wznowić nadawanie wieczorem, jednak na razie bez programów informacyjnych.

Węgierskie media publiczne wyłączone. "Historyczny dzień"

Tymczasowe wyłączenie telewizji publicznej skomentował premier Peter Magyar. "To historyczny dzień. Dzisiaj zakończyła się emisja propagandy w mediach publicznych" - napisał na Facebooku.

"Kłamali w nocy, kłamali w dzień, kłamali na wszystkich częstotliwościach. Koniec tego" - dodał szef rządu.

Peter Magyar, który wygrał w kwietniu wybory na Węgrzech i przejął władzę po 16 latach rządów Viktora Orbana, zapowiadał wcześniej, że oczyści węgierskie media z ludzi powiązanych z Fideszem. Rząd Orbana podczas swoich rządów podporządkował sobie większość mediów w kraju.

- Węgrzy zasługują na media publiczne, które przekazują prawdę - mówił w kwietniu Magyar, zapowiadając zawieszenie nadawania mediów publicznych, uchwalenie nowej ustawy medialnej, powołanie nowej instytucji nadzoru mediów i zapewnienie wolności prasy.





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