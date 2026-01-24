W skrócie Peter Magyar powierzył Orban kierowanie polityką zagraniczną swojego ugrupowania TISZA i zadeklarował chęć przywrócenia "tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej".

Anita Orban zapowiedziała działania na rzecz zdobycia zamrożonych przez UE środków dla Węgier, zakończenia polityki weta w UE oraz negocjacji ze Słowacją w sprawie dekretów Benesza.

TISZA popiera integralność i suwerenność Ukrainy, lecz wyklucza wysłanie broni lub żołnierzy oraz nie wspiera przyspieszonego członkostwa Ukrainy w UE.

Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar powierzył w sobotę Orban, ekspertce ds. energii, kierowanie polityką zagraniczną swojego obozu.

W przeprowadzonej tego samego dnia przez Magyara rozmowie z Orban, kandydatka na szefową dyplomacji po ewentualnej wygranej TISZY w kwietniowych wyborach parlamentarnych przyznała, że będzie dążyła do udowodnienia, że Węgry zdecydowanie stoją po stronie Zachodu.

- Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie przywrócenie tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej i współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej - powiedziała w wywiadzie opublikowanym na YouTubie Magyara.

Jak dodała, że rządzone przez TISZĘ Węgry nie pozwolą na "ukrywanie się w kraju poszukiwanych przestępców".

Węgry chcą przywrócić przyjaźń z Polską? Deklaracja Anity Orban

TISZA zajęła podobne stanowisko w komentarzu do przyznanego przez Budapeszt azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości Polski Zbigniewowi Ziobrze.

Orban zapowiedziała, że kolejnymi celami prowadzonej przez nią dyplomacji będą pozyskanie zamrożonych przez UE funduszy dla Węgier, zakończenie "polityki weta" w UE oraz podjęcie negocjacji ze Słowacją w sprawie tzw. dekretów Benesza.

Przepisy podpisane przez prezydenta Czechosłowacji Edvarda Benesza po II wojnie światowej przypisały Niemcom i Węgrom mieszkającym w Czechosłowacji zbiorową winę za nazistowskie zbrodnie wojenne, pozbawiając ich majątku, a nawet obywatelstwa.

Dekrety te posłużyły również jako podstawa prawna do masowych wysiedleń tych mniejszości. W ciągu ostatnich kilku lat Słowacja zaczęła wykonywać na ich podstawie nakazy konfiskaty mienia węgierskich właścicieli ziemskich, by uzyskać grunty pod budowę autostrad.

TISZA chce poprawy stosunków z Polską. Pierwsza wizyta w Warszawie

Orban odniosła się też w rozmowie do wojny w Ukrainie. - Należy jasno stwierdzić, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą. TISZA popiera integralność i suwerenność Ukrainy, ale nie przyspieszone członkostwo w UE. Węgry pod naszymi rządami nie wyślą też broni ani żołnierzy na Ukrainę - powiedziała.

Podczas rozmowy Magyar powtórzył wypowiedzianą wcześniej obietnicę, że jako premier najpierw odwiedziłby Warszawę, następnie Wiedeń, Brukselę i Zakarpacie na Ukrainie, gdzie mieszka mniejszość węgierska.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. TISZA prowadzi w większości sondaży, chociaż najnowsze badanie Instytutu Republikon zwróciło uwagę na zmniejszenie się przewagi opozycji nad partią Fidesz premiera Viktora Orbana.

Poparcie dla ugrupowania Magyara zadeklarowało 47 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 48 proc. w grudniu. Poparcie dla Fideszu wzrosło w tym samym okresie z 36 do 38 proc. Wśród wszystkich wyborców TISZA prowadzi z wynikiem 33 proc.; Fidesz uzyskał 28 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Instytutu Republikon.

Węgry. Anita Orban zastąpi Petera Szijjarto? Szansa dla Polski

Anita Orban w przypadku zwycięstwa TISZY w wyborach parlamentarnych na Węgrzech obejmie stanowisko ministra spraw zagranicznych, zastępując Petera Szijjarto, który resortowi dyplomacji przewodzi od 2014 roku.

"Pogłoski dotyczące zaangażowania Anity Orbán przez TISZĘ pojawiły się już jesienią 2025 roku. (...) Od razu po ich pojawieniu się stała się celem ataków prorządowych mediów, acz ich skala po ujawnieniu jej potencjalnego politycznego angażu zdecydowanie się nasili" - pisał na łamach Interii Dominik Héjj.

Objęcie funkcji szefowej dyplomacji przez Orban, osobę z dużym doświadczeniem w branży energetycznej, może okazać się korzystne z punktu widzenia naszego kraju. Daje nadzieje na próbę przeprowadzenia dywersyfikacji źródeł energii na Węgrzech, w której Polska może wziąć udział.

"Nie ulega wątpliwości, że zaangażowanie Polski w rynek energii na Węgrzech jest czymś, o co warto zawalczyć, tym bardziej, że Peter Magyar wierzy, że to właśnie Polska pomoże mu po dojściu do władzy odblokować unijne miliardy" - zauważył Héjj.

