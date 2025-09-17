W skrócie Julia Nawalna ogłosiła, że niezależne badania wykazały, że jej mąż Aleksiej Nawalny, został otruty.

Wdowa ujawnia szczegóły pogarszających się warunków i traktowania męża w kolonii karnej.

Oskarża Władimira Putina o śmierć Nawalnego i apeluje o ujawnienie prawdy.

Aleksiej Nawalny, przeciwnik Władimira Putina, zmarł w lutym ubiegłego roku w kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, po zasłabnięciu podczas spaceru.

Po jego śmierci pojawiły się doniesienia o innych możliwych przyczynach zgonu. Głos w sprawie ponownie zabrała Julia Nawalna, żona zmarłego rosyjskiego opozycjonisty.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Wdowa po opozycjoniście: Został otruty w kolonii karnej

"Udało nam się przetransportować materiały biologiczne Aleksieja za granicę. Badania przeprowadzono w laboratoriach w dwóch różnych krajach. Laboratoria te, niezależnie od siebie, doszły do wniosku, że Aleksiej został otruty" - przekazała w serwisie X Julia Nawalna.

Żona zmarłego opozycjonisty podkreśliła, że "wyniki te mają znaczenie publiczne i muszą zostać opublikowane". "Wszyscy zasługujemy na poznanie prawdy" - dodała.

Do wpisu zamieściła także nagranie, na którym mówi, że podczas kilkuletniego pobytu w kolonii karnej za kołem podbiegunowym, stan zdrowia Aleksieja Nawalnego coraz bardziej się pogarszał. - Nie chcieli go tylko zabić, próbowali go złamać. Dręczyli go głodem, zimnem i całkowitą izolacją - podkreśliła wdowa po opozycjoniście.

W dalszej części nagrania Julia Nawalna opisuje, w jakich warunkach przebywał jej mąż. Nadmienia też, że z czasem coraz bardziej utrudniano z nim jakikolwiek kontakt, a Aleksiej nie miał w celi dostępu do książek, rzeczy osobistych ani nawet kartki papieru i długopisu.

Aleksiej Nawalny zginął w kolonii karnej. Julia Nawalna oskarża Władimira Putina

Julia Nawalna opisuje także przebieg zdarzeń, zanim jej mąż zmarł. Jak mówi, kiedy przewrócił się na spacerze, a jego stan zdrowia zaczął się szybko pogarszać, początkowo Aleksiej Nawalny został zaprowadzony do swojej celi. Dopiero po jakimś czasie zainteresował się nim obecny w kolonii karnej medyk, a karetkę wezwano "po ponad 40 minutach" po tym, jak opozycjonista upadł. Życia Nawalnego nie udało się jednak uratować.

- Zabójcy próbowali starannie usunąć ślady, ale udało nam się zachować pewne dowody - dodała Julia Nawalna.

Zaznaczyła też, że "państwa zachodnie nie mają podstaw prawnych do wszczęcia postępowania karnego", a ponadto "istnieją również względy polityczne".

- Nie chcą, aby niewygodna prawda wyszła na jaw w nieodpowiednim momencie. Teraz nie jest na to odpowiedni czas. Poza tym nie ma podstaw prawnych do ujawnienia wyników badań. Ale ja mam podstawy - nie prawne, ale moralne - mówiła Julia Nawalna.

Wdowa po rosyjskim opozycjoniście dodała też, że Aleksiej Nawalny "był nadzieją dla naszego kraju". - Putin zabił tę nadzieję. Mamy prawo wiedzieć, jak to zrobił - podkreśliła.

