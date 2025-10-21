Wcześniej kradł, w końcu zaatakował. Nożownik z Polski skazany na Wyspach

Krzysztof Ryncarz

Polak, który ranił nożem ochroniarza sklepu w Preston w Wielkiej Brytanii usłyszał wyrok 22 i pół roku pozbawienia wolności. Do incydentu doszło w lutym, gdy ochroniarz próbował zatrzymać mężczyznę, gdy ten próbował wyjść ze sklepu bez płacenia. Wcześniej Polak dopuścił się również kilku kradzieży.

Brytyjska policja, zdj. ilustracyjne
Brytyjska policja, zdj. ilustracyjneJohn Keeble Getty Images

Sąd w Preston skazał w poniedziałek Andrzeja M. na karę 22 i pół roku pozbawienia wolności za atak nożem na pracownika ochrony jednego z miejscowych sklepów, posiadanie noża w miejscu publicznym oraz kilka kradzieży. Wszystkie przestępstwa zostały popełnione przez mężczyznę w lutym br. 27-letni Polak będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 17 latach.

Mężczyzna odmówił udziału w posiedzeniu sądu, podczas którego doszło do ogłoszenia wyroku. Od momentu zatrzymania w lutym przebywa w areszcie. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

    - Z zadowoleniem przyjąłem karę więzienia dla niego. Oznacza ona, że brutalny człowiek zostanie usunięty z ulic na długi czas. Dowody przedstawione w sądzie pozwalające na jego skazanie zostały zebrane przez specjalny zespół śledczy - skomentował detektyw Alex Akers z wydziału kryminalnego policji w Preston, cytowany przez portal LancsLive.

    Ranił ochroniarza. Polak skazany w Wielkiej Brytanii

    Do serii przestępstw dokonanych przez Polaka w Preston doszło w lutym br. Andrzej M. próbował wyjść ze sklepu B&M Bargains z koszykiem pełnym zakupów bez płacenia. Gdy ochroniarz sklepowy próbował go zatrzymać, mężczyzna wyciągnął nóż i ranił ochroniarza w udo. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które szybko opatrzyły rannego i przetransportowały go do szpitala, gdzie musiał przejść operację ratującą życie.

    Napastnik został zatrzymany 45 minut później. Znaleziono przy nim nóż, którym dokonał ataku na ochroniarza.

    - Andrzej M. był gotowy użyć noża, by ranić człowieka i zadać straszliwą ranę ochroniarzowi, tylko by uciec z koszykiem pełnym towarów skradzionych ze sklepu B&M Bargains. Gdyby nie działania podjęte przez funkcjonariuszy policji i ratowników medycznych, a później chirurgów, niewinny człowiek straciłby życie - stwierdził detektyw Akers.

    Okazało się również, że nie było to jedyne przestępstwo jakiego dopuścił się Andrzej M. W ciągu dwóch dni przed zdarzeniem ukradł on również plecak z laptopem, rower oraz dokonał kilku kradzieży w lokalnych sklepach.

    Źródło: LancsLive

