Tulsi Gabbard zamieściła we wtorek film na na platformie X po swojej wizycie w Hiroszimie, na którą Stany Zjednoczone 6 sierpnia 1945 r. zrzuciły pierwszą bombę atomową.

- To nie jest jakaś wymyślona opowieść science fiction. To jest rzeczywistość tego, co jest na szali, z czym mierzymy się teraz, ponieważ kiedy stoimy tu dzisiaj, bliżej krawędzi nuklearnej zagłady niż kiedykolwiek wcześniej - powiedziała.