Spór między Rosją a Azerbejdżanem w ostatnich tygodniach coraz bardziej przybiera na sile. Powodem konfliktu jest katastrofa samolotu azerskich linii lotniczych w grudniu ubiegłego roku i wzajemne aresztowania obywateli obu państw, do których doszło na przełomie czerwca i lipca.

Prezydent Azerbejdżanu, który przez lata był sojusznikiem Kremla, w ostatnim czasie otwarcie poparł Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Pogorszenie relacji między Baku a Moskwą pokazuje również podpisane w tym tygodniu porozumienie wojskowe azerskich władz z Turcją, a więc krajem należącym do NATO.

Początek sporu. Katastrofa azerskiego samolotu

Konflikt między Azerbejdżanem a Rosją rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku, kiedy w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie rozbił się pasażerski samolot Embraer E190 linii Azerbaijan Airlines. W katastrofie zginęło 38 osób, a 29 zostało rannych.

Początkowo pojawiały się informacje, że maszyna rozbiła się z powodu zderzenia ze stadem ptaków. Szybko jednak okazało się, że samolot uległ uszkodzeniu, ponieważ został trafiony przez rosyjską obronę powietrzną, która w tym czasie odpierała atak ukraińskich dronów na znajdujące się niedaleko miejsca katastrofy rosyjskie miasto Grozny.

Rząd w Baku oskarżył Rosję wprost o zestrzelenie samolotu i wezwał władze w Moskwie do przyznania się do winy za katastrofę. Azerskie władze zwróciły się również do Rosjan o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych, wypłacenie odszkodowań rodzinom ofiar oraz zwrot kosztów zniszczonej maszyny.

Władimir Putin wyraził żal z powodu katastrofy. Odmówił jednak przyznania, że Rosja ponosi odpowiedzialność za wypadek. Do tej pory Rosjanie nie zatrzymali również nikogo w związku z katastrofą.

Działania rosyjskich władz powodują oburzenie w Baku. Kilka dni temu prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew wprost skrytykował Rosjan. - Wiemy dokładnie, co się stało i możemy to udowodnić. Co więcej, jesteśmy przekonani, że rosyjscy urzędnicy również wiedzą, co się stało. Prawdziwe pytanie brzmi: Dlaczego nie zrobili tego, co powinien zrobić każdy odpowiedzialny sąsiad? - mówił w sobotę.

Prezydent Azerbejdżanu poinformował również, że azerskie służby wysyłały zapytania o sprawę do służb rosyjskich. Jedyną odpowiedzią było jednak stwierdzenie, że "śledztwo trwa". W związku z brakiem jakichkolwiek działań, Alijew zapowiedział, że Baku rozważa wytoczenie procesu sądowego przeciwko Rosji.

Wzajemne aresztowania i "owocowa wojna". Sporu ciąg dalszy

Przez pewien czas spór o katastrofę lotniczą przycichł. Wtedy jednak pojawił się kolejny kryzys w relacjach Azerbejdżanu z Rosją. - W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z pewnym odprężeniem na linii Azerbejdżan-Rosja. Niedawno kryzys jednak z powrotem eskalował w związku z dosyć przypadkowym wydarzeniem - mówi w rozmowie z Interią analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Miłosz Bartosiewicz.

Pod koniec czerwca rosyjskie władze aresztowały w Jekaterynburgu kilkudziesięciu etnicznych Azerów, którzy posiadali jednak obywatelstwo rosyjskie i którzy mieli należeć do organizacji przestępczej odpowiedzialnej między innymi za zabójstwa.

W sumie zatrzymano około 50 osób. W wyniku aresztowania dwóch mężczyzn zmarło, a kilku innych trafiło przed sąd ze śladami pobicia. Azerskie władze oskarżyły Rosjan o zastosowanie przemocy wobec zatrzymanych. Według nich mężczyźni zmarli na skutek pobicia przez funkcjonariuszy, czemu zaprzecza strona rosyjska.

Władze w Baku podjęło również działania odwetowe: odwołały wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez Rosjan w Azerbejdżanie, a także dokonały rewizji w redakcji Sputnik Azerbejdżan, gdzie zatrzymały kilku pracowników, w tym redaktora naczelnego i szefa redakcji. Dwóch dziennikarzy zostało uznanych za agentów FSB działających pod przykrywką.

Aresztowano również kilku innych obywateli Rosji, którzy zostali oskarżeni o handel środkami odurzającymi z Iranu i oszustwa internetowe. Moskwa oskarżyła Baku o nadszarpnięcie wzajemnych relacji i zapowiedziała, że "będzie bronić uzasadnionych interesów swoich obywateli".

Według Rosji winnymi pogorszenia się relacji między oboma państwami są władze w Kijowie. - Ukraina zrobi wszystko co możliwe, aby dolać oliwy do ognia i sprowokować stronę azerską do kontynuowania emocjonalnych działań. To bardzo łatwe do przewidzenia. Rosja nigdy nie groziła i nie grozi Azerbejdżanowi - mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Dodatkowe napięcia wzbudziła również "wojna owocowa Putina", jak to określił portal The Moscow Times. Rosyjskie władze zaczęły bowiem blokować import do kraju azerskich owoców, w tym 18 ton brzoskwiń i nektarynek, a także niektórych produktów mlecznych, tłumacząc decyzję kwestiami sanitarnymi.

Ekspert: Azerbejdżan pokazuje swoją asertywność

Azerbejdżan, który historycznie był bliskim sojusznikiem Rosji, coraz bardziej dystansuje się od Moskwy. Jednym z najnowszych dowodów na to są ostatnie wypowiedzi prezydenta Ilhama Alijewa na temat wojny w Ukrainie.

W ubiegły weekend azerski przywódca został zapytany jaką radę dałby Ukraińcom walczącym z Rosją. - Nigdy nie godzić się na okupację. To moja najważniejsza rada - odparł.

Wcześniej zapowiedział również, że Azerowie, którzy w wojnie walczą przeciwko Rosji nie muszą obawiać się odpowiedzialności karnej. Z kolei ci, którzy "walczyli lub walczą po stronie Rosji, wspierając w ten sposób okupację terytoriów suwerennego państwa ukraińskiego" muszą liczyć się z tym, że mogą zostać aresztowani i postawieni przed sądem.

Według eksperta Miłosza Bartosiewicza, Baku poprzez konflikt z Rosją stara się uniezależnić od rosyjskich wpływów. - Azerbejdżan wykorzystuje ten kryzys, który poniekąd sztucznie kreuje, żeby mieć parawan dla demontażu rosyjskich wpływów. Jest to korzystne dla rządów Alijewa, który w ten sposób nie tylko zaspokaja wewnętrzne zapotrzebowanie na sukces, ale jednocześnie neutralizuje rosyjskie zagrożenie od wewnątrz - mówi ekspert.

Jednocześnie Azerbejdżan nawiązuje coraz bliższe relacje z Turcją, a więc państwem należącym do NATO. We wtorek oba kraje podpisały umowę o współpracy wojskowej, zgodnie z którą mają wspierać się militarnie, wspólnie rozwijać swoje armie, edukować żołnierzy i rozwijać technologie wojskowe.

Według Miłosza Bartosiewicza konflikt z Baku z pewnością nie jest na rękę Moskwie. - Rosja przyjęła w tym konflikcie postawę defensywną - mówi.

- Z kolei jedną z rzeczy, które utwierdzają władzę Ilhama Alijewa w Azerbejdżanie jest projekcja mocarstwowości na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Azerbejdżan gra ponad swoją wagę, bardzo usilnie stara się zachowywać jak "średnie mocarstwo", które nie boi się być asertywne, czy to wobec Europy czy wobec Rosji - dodaje.

Rosja traci wpływy. Kaukaz wymyka się Moskwie

Również Armenia, inny niegdyś bliski sojusznik Moskwy, która od lat jest skonfliktowana z Azerbejdżanem, podejmowała w ostatnich miesiącach kroki oddalające ją od Rosji, a zbliżające do Zachodu.

Kraj odwiedziła w czerwcu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która zapowiedziała udzielenie Erywaniowi pomocy finansowej w wysokości 270 mln dolarów do 2027 roku, a także przyjęcie propozycji armeńskich władz w sprawie planu działań na rzecz liberalizacji unijnych przepisów wizowych dla obywateli Armenii.

- Armenia dokonuje powolnego, ale konsekwentnego zwrotu strategicznego w stronę Zachodu, po tym jak Rosja okazała się niewiarygodnym sojusznikiem - mówi Miłosz Bartosiewicz.

Według niego Rosja z pewnością traci wpływy w regionie Kaukazu Południowego. - Trudno jednak określić jak bardzo Moskwa ostatecznie osłabnie na tym odcinku. Od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie Rosja koncentruje się na froncie ukraińskim i nie starcza jej uwagi dla innych regionów - mówi.

- Na Kaukazie Południowym korzystają z tego głównie Turcja i Azerbejdżan - twierdzi ekspert.

