W skrócie Przewodniczący Rady Europejskiej poinformował, że wszystkie kraje UE zgodziły się na rozpoczęcie pierwszego etapu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

Pierwsza konferencja negocjacyjna odbędzie się w poniedziałek i ma dotyczyć podstawowych zasad Unii Europejskiej, w tym praworządności oraz instytucji demokratycznych.

Przedstawiciele Ukrainy i Mołdawii stwierdzili wcześniej, że ich kraje są gotowe do negocjacji i kolejnych etapów integracji europejskiej.

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"Unia Europejska zrobiła dziś ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią" - poinformował Costa w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Wskazał, że pierwsza konferencja w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek. Zostanie ona poświęcona "kwestiom fundamentalnym", związanym z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej "od praworządności po silne instytucje demokratyczne".

Ten sam komunikat opublikowała także Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Zaznaczono w nich, że "rozszerzenie to strategiczny wybór", a który "leży w naszym wspólnym interesie".

Przed kilkoma dniami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina spełniła warunki niezbędne do otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych w rozmowach dotyczących przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.

- Właśnie teraz, podczas najbliższych spotkań UE, powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje. Nie ma żadnych przeszkód. Ważne jest, aby ten postęp nastąpił, aby klastry zostały otwarte i aby Rosjanie również widzieli, że Europa dotrzymuje obietnic i nie rezygnuje ze swoich europejskich interesów - mówił Zełenski.

W podobnym tonie wypowiadała się w maju prezydent Mołdawii Maia Sandu.

- Zarówno Komisja Europejska, jak i Rada UE twierdzą, że jesteśmy gotowi - podkreśliła. Jak dodała, rozpoczęcie negocjacji pozwoliłoby krajowi przejść do kolejnych etapów integracji europejskiej.

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