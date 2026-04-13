W skrócie Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował o anulowaniu zaleceń dla obywateli Ukrainy, aby powstrzymywali się od wyjazdów na Węgry.

Wcześniejsze zalecenia zostały wydane po zatrzymaniu siedmiu obywateli Ukrainy przez węgierskie służby.

Andrij Sybiha zapowiedział, że Ukraina jest gotowa pracować na rzecz normalizacji stosunków z Węgrami po zwycięstwie Tiszy w wyborach parlamentarnych.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że anulowane zostały wcześniejsze rekomendacje, w których odradzono obywatelom Ukrainy podróży na Węgry.

"W związku z wczorajszym zakończeniem kampanii wyborczej na Węgrzech Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy anuluje dotychczasowe zalecenia dla obywateli, aby powstrzymali się od podróży na Węgry" - oświadczył Sybiha, wskazując, że "kampania wyborcza, która była przesiąknięta manipulacjami na temat Ukrainy, już jest za nami".

Ukraina zmienia stanowisko w sprawie Węgier. Jest komunikat do obywateli

Jak przypomniała agencja AFP, w pierwszych dniach marca ukraińskie MSZ wydało oficjalny komunikat, w którym wprost odradziło swoim obywatelom wjazdu na terytorium Węgier. Resort zasugerował wówczas Ukraińcom, aby ci w miarę możliwości wybierali inne szlaki tranzytowe, które nie prowadzą przez to państwo, gdyż strona ukraińska nie jest w stanie zapewnić im ochrony przed działaniami władz w Budapeszcie.

Rekomendacja została wydana po zatrzymaniu siedmiu obywateli Ukrainy przez węgierskie służby. Osoby te to pracownicy państwowego banku Oszczadbank, którzy obsługiwali dwa pojazdy tranzytowe na trasie między Austrią a Ukrainą. W konwoju przewożono 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz dziewięć kilogramów złota.

Zdaniem Budapesztu do zatrzymania doszło w związku z podejrzeniem dokonania przestępstwa skarbowego. Węgierski urząd skarbowy postawił Ukraińcom zarzuty prania pieniędzy, natomiast rzecznik węgierskiego rządu zapowiedział wydalenie tych osób z kraju. "Mamy tu do czynienia z wzięciem ich przez Węgry jako zakładników i kradzieżą pieniędzy (banku Oszczadbank - red.)" - skomentował wóczas sprawę Sybiha.

Ukraina chce dobrych relacji z Węgrami. Zapowiada "normalizację stosunków"

W poniedziałkowym wpisie ukraiński minister spraw zagranicznych wprost odniósł się do wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech. "Spodziewamy się, że w wymiarze politycznym, nie tylko konsularnym, wyniki głosowania doprowadzą do normalizacji (naszych) stosunków" - napisał, wskazując, że "Ukraina jest gotowa do pracy, aby osiągnąć taki cel".

"Wybór Węgier pokazał, że nasi sąsiedzi pragną życia w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie - życia na prawdziwie niepodległych Węgrzech, które są częścią zjednoczonej i wolnej Europy, a nie obszaru wpływów Moskwy, przestrzeni bezprawia i zastraszania" - dodał Sybiha.

Jak kontynuował, zwycięstwo Tiszy oznacza także "porażkę polityki szantażu i antyukraińskiej propagandy". "Węgrzy jasno powiedzieli: dość. Będzie to miało również konsekwencje dla innych partii i ruchów w Europie, które promują podobną retorykę" - napisał szef ukraińskiego MSZ, zapowiadając "przywrócenie dobrego sąsiedztwa" z Węgrami.

Już po wyborach na Węgrzech. Wraca temat unijnej pożyczki dla Ukrainy

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się w niedzielę. Po przeliczeniu 98.93 proc. głosów okazało się, że TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, czyli większość konstytucyjną.

Fidesz, którego liderem jest Viktor Orban, otrzyma prawdopodobnie 55 mandatów. W Zgromadzeniu Narodowym znajdzie się także reprezentowane przez sześciu parlamentarzystów ugrupowanie Mi Hazank.

Dzień po wyborach parlamentarnych na Węgrzech i przegranej Orbana cypryjska prezydencja w Radzie UE zapowiedziała, że chce jak najszybciej powrócić do tematu odblokowania unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy i 20. pakietu sankcji na Rosję.

Oba pakiety zostały zablokowane przez premiera Orbana. Do blokowania sankcji na Rosję przyłączył się także premier Słowacji Robert Fico. Cypryjska prezydencja zapowiedziała, że zamierza umieścić obie kwestie w porządku obrad unijnych ambasadorów, kiedy tylko będzie taka możliwość - poinformowały źródła cypryjskie, dodając, że celem jest szybkie zamknięcie obu spraw.

W tym tygodniu ambasadorowie państw członkowskich przy UE spotkają się w Brukseli dwukrotnie, w środę oraz w piątek. Nie wiadomo jednak, czy temat pożyczki i sankcji trafi na agendę najbliższych posiedzeń.

Rzecznik niemieckiego rządu cytowany przez agencję Reutera, ocenił, że wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech oznaczają, że "środki dla Ukrainy mogą zostać szybko odblokowane".

Źródło: AFP, agencja Reutera, Facebook

