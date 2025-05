Zdaniem amerykańskich mediów samo odwołanie Waltza odłożono w czasie, by ruchu tego nie wiązano z aferą Signalgate.

Do tej pory o dymisji Waltza mówiło się jedynie w kontekście afery Signalgate. Tymczasem to zakulisowe rozmowy z Netanjahu miały najbardziej zdenerwować Trumpa.

Sugerowano, że dymisja jest pokłosiem tzw. afery Signalgate. Waltz omyłkowo zaprosił do grupowego czatu z udziałem urzędników na najwyższym szczeblu redaktora naczelnego pisma "The Atlantic" Jeffreya Goldberga. Dziennikarz mógł śledzić dyskusję i miał wgląd do szczegółowych planów uderzenia na cele Hutich na dwie godziny przed atakiem.