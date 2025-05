Jak podaje CNN, 1 maja NWS wysłała swoim pracownikom e-maila ostrzegającego przed nieokreślonym zagrożeniem. W poniedziałek jednak pojawiło się kolejne ostrzeżenie. Według biura ochrony amerykańskiej Narodowej Służby Oceanów i Atmosfery (NOAA) miało dojść do "kilku spotkań" z członkami paramilitarnej, antyrządowej milicji znanej jako Weterani na Patrolu (Veterans on Patrol, VOP).

"Ta grupa apeluje, by każdy, kto może, przyłączył się do ćwiczeń, które mają określić słabe punkty NEXRAD, by wykorzystać je do ostatecznego zniszczenia instalacji" - czytamy w e-mailu.