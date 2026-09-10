W skrócie Kanada przekaże Ukrainie wsparcie w postaci pakietu obrony powietrznej oraz dla sektora energetycznego.

Pomoc dotyczy także niedoboru pocisków przechwytujących Patriot w sytuacji zwiększonych ataków na Ukrainę i przygotowań do zimy.

Kanada od początku wojny udziela Ukrainie wsparcia finansowego i wojskowego, zobowiązując się do przekazania ponad 25,5 mld dolarów kanadyjskich.

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- To bardzo ważny pakiet obrony powietrznej. To ma kluczowe znaczenie - powiedział Zełenski dziennikarzom przed rozmową z szefem kanadyjskiego rządu.

Prezydent Ukrainy nie sprecyzował, jakie systemy lub uzbrojenie znajdą się w pakiecie. Nie podał również szczegółów dotyczących zapowiedzianej pomocy dla ukraińskiej energetyki.

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Nowe wsparcie ma szczególne znaczenie w momencie, gdy Ukraina mierzy się z poważnym niedoborem amerykańskich pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Są one jednym z najważniejszych elementów ukraińskiej obrony przed rosyjskimi pociskami balistycznymi.

Problem nasila się w czasie, gdy Rosja zwiększa skalę ataków na Ukrainę, a Kijów przygotowuje się jednocześnie do kolejnej zimy i możliwych uderzeń w infrastrukturę energetyczną.

Jeszcze przed przybyciem do Kanady Zełenski zapowiadał, że głównymi tematami jego wizyty będą właśnie wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej oraz przygotowania kraju do sezonu zimowego.

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PremierMark Carney zapowiedział przed spotkaniem, że Kanada zaoferuje Ukrainie kolejną pomoc, która ma pozwolić jej skuteczniej odpierać rosyjskie ataki.

Zapewnił również, że Ottawa będzie nadal wspierać dążenia Kijowa do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.

Kanada należy do państw najmocniej wspierających Ukrainę od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Od tego czasu Ottawa zobowiązała się do przekazania ponad 25,5 mld dolarów kanadyjskich szeroko rozumianej pomocy, w tym około 8,5 mld dolarów kanadyjskich wsparcia wojskowego.

Zełenski i Carney mają wspólnie wystąpić przed mediami po zakończeniu rozmów.

Źródło: Reuters



