Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ważna deklaracja po spotkaniu z Zełenskim. "To ma kluczowe znaczenie"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Kanada przekaże Ukrainie "bardzo ważny pakiet obrony powietrznej" i zapewni wsparcie dla sektora energetycznego - poinformował w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski przed spotkaniem z premierem Markiem Carneyem. Wsparcie to ma szczególne znaczenie w momencie, gdy Ukraina mierzy się z poważnym niedoborem amerykańskich pocisków do systemów Patriot.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wołodymyr Zełenski przy białej mównicy z godłem Ukrainy, w tle żołnierz i fragment flagi Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Kanada przygotowuje kolejny pakiet pomocy dla Ukrainypresident.gov.bymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Kanada przekaże Ukrainie wsparcie w postaci pakietu obrony powietrznej oraz dla sektora energetycznego.
  • Pomoc dotyczy także niedoboru pocisków przechwytujących Patriot w sytuacji zwiększonych ataków na Ukrainę i przygotowań do zimy.
  • Kanada od początku wojny udziela Ukrainie wsparcia finansowego i wojskowego, zobowiązując się do przekazania ponad 25,5 mld dolarów kanadyjskich.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- To bardzo ważny pakiet obrony powietrznej. To ma kluczowe znaczenie - powiedział Zełenski dziennikarzom przed rozmową z szefem kanadyjskiego rządu.

Prezydent Ukrainy nie sprecyzował, jakie systemy lub uzbrojenie znajdą się w pakiecie. Nie podał również szczegółów dotyczących zapowiedzianej pomocy dla ukraińskiej energetyki.

Ukraina potrzebuje rakiet Patriot. Kanada zapowiada kolejną pomoc

Nowe wsparcie ma szczególne znaczenie w momencie, gdy Ukraina mierzy się z poważnym niedoborem amerykańskich pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Są one jednym z najważniejszych elementów ukraińskiej obrony przed rosyjskimi pociskami balistycznymi.

Problem nasila się w czasie, gdy Rosja zwiększa skalę ataków na Ukrainę, a Kijów przygotowuje się jednocześnie do kolejnej zimy i możliwych uderzeń w infrastrukturę energetyczną.

Jeszcze przed przybyciem do Kanady Zełenski zapowiadał, że głównymi tematami jego wizyty będą właśnie wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej oraz przygotowania kraju do sezonu zimowego.

Kanada wspiera Ukrainę od początku wojny. Miliardy dolarów pomocy

PremierMark Carney zapowiedział przed spotkaniem, że Kanada zaoferuje Ukrainie kolejną pomoc, która ma pozwolić jej skuteczniej odpierać rosyjskie ataki.

Zapewnił również, że Ottawa będzie nadal wspierać dążenia Kijowa do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.

Kanada należy do państw najmocniej wspierających Ukrainę od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Od tego czasu Ottawa zobowiązała się do przekazania ponad 25,5 mld dolarów kanadyjskich szeroko rozumianej pomocy, w tym około 8,5 mld dolarów kanadyjskich wsparcia wojskowego.

Zełenski i Carney mają wspólnie wystąpić przed mediami po zakończeniu rozmów.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

Spotkanie poświęcone Ukrainie z udziałem Tuska na marginesie szczytu w Erywaniu
Wojna w Ukrainie

Spotkanie przywódców ws. Ukrainy. Zełenski chce ożywić zainteresowanie

Artur Pokorski
Artur Pokorski


"Polityczny WF": Gorący czas w koalicji. Czy szykuje się przewrót? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze