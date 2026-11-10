W skrócie Prezydent Donald Trump zapowiedział wsparcie dla szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha w obliczu groźby jego impeachmentu.

Wniosek o postawienie Hegsetha w stan oskarżenia złożył republikanin Thomas Massie, zarzucając mu m.in. działania podczas wojny z Iranem.

Donald Trump ostro skrytykował Massiego, nazywając go nieudacznikiem i stwierdził, że Hegseth powinien zachować stanowisko, bo wygrał dwie wojny.

Prezydent USA ocenił, że konflikt z Iranem zmierza ku końcowi i na razie podjęcie kolejnych działań militarnych nie będzie konieczne.

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Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że w razie postawienia sekretarza obrony Pete'a Hegsetha w stan oskarżenia (impeachmentu), będzie stał po jego stronie. Ocenił, że szef Pentagonu powinien zostać na stanowisku, bo "wygrał dwie wojny".

Ustępujący kongresmen Partii Republikańskiej Thomas Massie zgłosił w poniedziałek wniosek o postawienie Hegsetha w stan oskarżenia m.in. w związku z jego działaniami podczas wojny z Iranem.

Głosowanie nad wnioskiem ma się odbyć w ciągu dwóch dni. Krytycznie do tej inicjatywy odniósł się Trump, który na zwołanym spontanicznie briefingu w Białym Domu nie szczędził Massiemu gorzkich słów.

- Nie powinien zajmować czasu Kongresowi, Senatowi ani w ogóle robić tego, co robi. To kompletny nieudacznik - powiedział Trump.

Chcą impeachmentu Pete'a Hegsetha. Donald Trump: Ale co zrobił złego? Wygrał dwie wojny

- Można było przyjść z najlepszą ustawą na świecie, nawet z taką, za którą głosowali Demokraci, a on i tak był przeciw. I myślałem sobie: 'Co jest nie tak z tym człowiekiem?'. To chory, naprawdę chory człowiek. Naprawdę coś jest z nim nie tak - kontynuował prezydent.

- A teraz jeszcze atakuje Pete'a Hegsetha. Nie lubi Hegsetha. Ale tak naprawdę, co Hegseth zrobił złego? Wygrał wojnę. Dowodził i wygrał wojnę w Wenezueli. (…) I z pewnością, moim zdaniem, wygrał również wojnę z Iranem. A przynajmniej zdecydowanie ją wygrywa. Iran bardzo chciałby zawrzeć porozumienie i został zdziesiątkowany - podkreślał Trump.

Zapewnił, że nawet jeśli Hegseth zostanie postawiony w stan oskarżenia, będzie go popierał, ponieważ "wygrał dwie wojny".

Odnosząc się do konfliktu z Iranem, Trump oświadczył, że "na obecnym etapie podjęcie działań militarnych prawdopodobnie nie będzie konieczne". - Ale jesteśmy w pełnej gotowości bojowej i przygotowani do działania, gdyby cokolwiek się zmieniło - zapewnił prezydent USA.

- Widać coraz wyraźniejsze oznaki, że konflikt zmierza ku końcowi - zapewnił Trump, który już wcześniej wielokrotnie deklarował rychłe zakończenie wojny.



