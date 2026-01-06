Ważą się losy Kijowa i międzynarodowej armii. Szczyt z udziałem Polski
Przedstawiciele 27 państw i rządów, w tym Donald Tusk, spotkają się we wtorek w Paryżu w ramach tzw. koalicji chętnych. Szczyt grupy państw wspierających Ukrainę ma zademonstrować zbliżenie stanowisk USA, Europy i Ukrainy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Na tapecie znajdą się też zasady rozmieszczenia przyszłych sił międzynarodowych.
- Naszą ambicją jest zademonstrowanie jutro (we wtorek), że praca nad zbliżeniem stanowisk została ukończona - powiedział przedstawiciel Pałacu Elizejskiego, prezydenta Emmanuela Macrona. - Możemy z przekonaniem powiedzieć, że kraje europejskie z koalicji chętnych i Amerykanie wiedzą, jak dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, gdy rozpocznie się rozejm, negocjacje pokojowe - dodał doradca.
Spotkaniu będą przewodniczyć: prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Polskę reprezentować będzie premier Donald Tusk. Oczekiwani są reprezentanci łącznie 35 krajów, a szefowie 27 państw i rządów przybędą głównie z krajów europejskich.
Biały Dom poinformował, że obecni będą przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner. Jeszcze przed szczytem Macron spotka się z premierem Kanady Markiem Carney'em i następnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Wojna w Ukrainie. Koalicja chętnych pracuje nad "wspólną wizją"
Pałac Elizejski zapowiedział w poniedziałek, że uczestnicy szczytu powinni podjąć zobowiązania w sprawie wspólnej wizji zasad przyszłego rozejmu w wojnie prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, a także reakcji w razie jego naruszenia. Będą też omawiać zasady rozmieszczenia przyszłych sił międzynarodowych.
Nie należy oczekiwać jednak, że znane będą szczegóły na temat tych sił (ich liczebność bądź wkład poszczególnych państw).
Ukraina-Rosja. Gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Ruszyła seria konsultacji
Prezydent Macron spotka się w czwartek z przewodniczącymi obu izb parlamentu Francji i szefami frakcji parlamentarnych, by rozmawiać z nimi na temat Ukrainy i przyszłych gwarancji bezpieczeństwa.
Wtorkowy szczyt jest kolejnym z szeregu spotkań poświęconych Ukrainie. W sobotę w Kijowie obradowali doradcy ds. bezpieczeństwa krajów wspierających Ukrainę.
Zełenski zapowiedział po nim, że rozmowy będą kontynuowane w Paryżu, a finałem tego procesu ma być spotkanie w USA, również na poziomie głów państw. Ukraiński prezydent zaznaczył, że chce, by serię konsultacji udało się zakończyć do końca stycznia.