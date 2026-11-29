W skrócie W Hiszpanii trwają przedterminowe wybory parlamentarne, które premier Pedro Sanchez zarządził po fiasku negocjacji w sprawie regulacji rynku mieszkaniowego.

Według danych Banku Hiszpanii w kraju brakuje około 750 tysięcy mieszkań, a niektóre analizy wskazują nawet na milion brakujących lokali.

Sondaże sugerują, że centrolewicowa PSOE może przegrać wybory z koalicją partii PP oraz ultraprawicowego VOX, która chce przejąć władzę.

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W Hiszpanii trwają przedterminowe wybory parlamentarne. Premier Pedro Sanchez zarządził je po fiasku negocjacji dotyczących regulacji rynku mieszkaniowego. Pozostałe partie polityczne nie zagłosowały za zmianami, tłumacząc, że są niewystarczające. To poskutkowało postępującym kryzysem.

Jak w soczewce uwydatnił się problem rządu mniejszościowego - niewystarczająca liczba mandatów, by rządzić. Te wybory mają to zmienić, choć sondaże wskazują, że centrolewicowa PSOE może ponieść klęskę wobec koalicji, jaką planują stworzyć partie PP i ultraprawicowa VOX.

- Męczy mnie to, od lat nie mogą się dogadać w żadnej sprawie - mówi Interii Maria, mieszkanka Madrytu. Kobieta pracuje w restauracji w centrum. - Ale dojeżdżam jakieś 5 kilometrów. W mojej dzielnicy jest trochę taniej - tłumaczy. Z powodu kryzysu mieszkaniowego Maria mieszka z czterema innymi osobami.

- To jest proste. Wynajem w Madrycie to jest 2000 euro. Ja zarabiam 2100. Dzielimy się ze znajomymi i w ten sposób jesteśmy w stanie tu funkcjonować. Ale ja mam już 40 lat, chciałabym ustabilizować swoją sytuację, a to jest niemożliwe - dodaje kobieta.

Hiszpania. Wybory w cieniu kryzysu. Brakuje miliona mieszkań

I rzeczywiście - według danych Banku Hiszpanii w kraju brakuje około 750 tysięcy mieszkań, choć niektóre analizy rynkowe sięgają już miliona.

Zdaniem szefa Partii Ludowej Alberto Nuneza Feijoo odpowiada za to zbyt liberalna polityka migracyjna i korupcja w szeregach władzy. - Nie kradnę i nie kłamię - porównywał się Feijoo z urzędującym premierem na ostatnim wiecu przed wyborami. Wskazywano także na nieudolność rządu w kontekście dwóch katastrof kolejowych, otwiera się w nowym oknie i kryzysu migracyjnego, otwiera się w nowym oknie w hiszpańskiej eksklawie w Ceucie.

- To, że młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać, to wina tak zwanych ekspatów - tłumaczy nam Jorge. Mężczyzna wyszedł właśnie z lokalu wyborczego.

- To mój obowiązek. Jeśli nie zagłosuję, nie mogę oczekiwać, że co się zmieni - podkreśla.

- Jeśli chodzi o trwający kryzys mieszkaniowy, w mojej ocenie to jest wynik wielu lat zaniedbań. Hiszpania stała się modna do mieszkania dla obcokrajowców. Nie tylko tych biedniejszych, ale także, a może przede wszystkim, dla dobrze sytuowanych.

Po pandemii i wprowadzeniu pracy zdalnej wielu dobrze zarabiających Anglików, Amerykanów czy Francuzów przeniosło się do nas. Kupowali mieszkania, nie licząc się z kosztami, bo mają międzynarodowe kontrakty.

- W ten sposób dla Hiszpanów zarabiających średnie wynagrodzenie cena wynajmu, a już na pewno zakupu, stała się nieakceptowalna - tłumaczy mężczyzna.

Głosowanie w większości kraju zakończy się o godz. 20. W niedzielę wieczorem pojawią się pierwsze sondaże exit poll.

Z Madrytu Łukasz Dubaniewicz



