Wąż uciekł z terrarium w amerykańskiej szkole i wzniecił pożar

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Dwuipółmetrowy pyton wymknął się z klasowego terrarium i wzniecił pożar, który zniszczył osiem sal lekcyjnych w szkole położonej w miejscowości Forest w amerykańskim stanie Wirginia - przekazała agencja UPI. Przybyła na miejsce straż pożarna znalazła gada skrytego pod jedną z ławek.

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Strażacy i wozy strażackie przed szkołą nocą, w oknie światło alarmowe, powiększenie na dużego węża na ciemnej powierzchni.
Wąż uciekł z terrarium i podpalił szkołę w USAFacebook: Forest Fire Departmentmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Pyton o długości 2,5 metra uciekł z terrarium w szkole w miejscowości Forest w stanie Wirginia i spowodował pożar, który zniszczył osiem sal lekcyjnych.
  • Pożar wybuchł, gdy wąż przewrócił lampę grzewczą w pracowni biologicznej, a strażacy znaleźli gada pod jedną z ławek i przekazali właścicielowi.
  • W wyniku pożaru zginął jeden żółw, klasy zostały uszkodzone przez ogień, dym i wodę, lecz mają zostać odremontowane na nowy rok szkolny.
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"Gdy strażacy zaczęli wkraczać na drugie piętro, natrafili na gęsty dym rozprzestrzeniający się w całym pomieszczeniu. Po wejściu do sali lekcyjnej natknęli się na pytona o długości 2,5 metra. Strażacy bezpiecznie umieścili pytona w tymczasowym miejscu przetrzymywania do czasu przybycia właściciela, który umieścił go z powrotem w pierwotnym miejscu" - przekazała lokalna straż pożarna.

Biuro Straży Pożarnej hrabstwa Bedford ustaliło, że pożar wybuchł, gdy pyton uciekł ze swojego wybiegu i przewrócił lampę grzewczą w pracowni biologicznej. - Wąż przyczynił się do wzniecenia pożaru. Nie sądzę jednak, żeby działał z niskich pobudek - powiedział inspektor straży pożarnej, cytowany w piątek przez lokalną stację telewizyjną.

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W ogniu zginął jeden żółw. Osiem klas zostało uszkodzonych wskutek pożaru, dymu i oddziaływania wody - na ogarniętym pożarem drugim piętrze uruchomiły się zraszacze.

USA. Wąż uciekł z terrarium i wszczął pożar w szkole

Strażak-ratownik medyczny Ryan Owen był jedną z pierwszych osób, które weszły do budynku i stanęły oko w oko z pytonem.

- To zdecydowanie wytrąciło mnie z równowagi. Wchodzisz, żeby walczyć ogniem i spotykasz węża - powiedział. - Nie byłem do tego szkolony. Ale dobry strażak zawsze potrafi dostosować działanie do okoliczności - podkreślił.

Gad został sprawnie obezwładniony i przekazany pod opiekę właściciela. Klasy zostaną odremontowane, żeby przyjąć uczniów rozpoczynających w przyszłą środę nowy rok szkolny.

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