Papież z przesłaniem do Polaków. "Przedstawcie sercu Jezusa wasze troski i nadzieje"

Oprócz spotkania z sekretarzem ONZ, w środę papież Leon XIV, podczas przemówienia do pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra, zwrócił się bezpośrednio do Polaków.

- Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków . W czerwcu celebrujecie nabożeństwo poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcam was, byście pielęgnowali tę tradycję, przedstawiając Sercu Chrystusa, które jest źródłem życia i świętości, wasze troski i nadzieje. Ufnie proście Pana , aby pozwolił wam poznać swoje serce i wysłuchał waszego wołania - przemawiał.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedna z zatwierdzonych do publicznego odmawiania litania w Kościele katolickim. Jest modlitwą odmawianą w szczególny sposób w czerwcu.