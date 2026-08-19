Watykan zareagował po protestach mieszkańców. Włoski ksiądz usunięty z parafii

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Watykan zdecydował o usunięciu z parafii księdza Massimo Biancalaniego, który zasłynął z masowego przyjmowania migrantów na plebanii i w kościele. Jego działania wywołały gwałtowne napięcia i falę protestów wśród okolicznych mieszkańców. Duchowny posługiwał w dwóch parafiach w mieście Pistoia we włoskiej Toskanii.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ksiądz w czarnej sutannie z białą koloratką, zdjęcie ilustracyjne.
Włochy. Ksiądz Biancalani usunięty z parafii. Masowo przyjmował migrantów (zdj. ilustracyjne)GODONG/PhotononstopAFP

W skrócie

  • Dykasteria ds. Duchowieństwa odrzuciła odwołanie księdza Massimo Biancalaniego dotyczące jego usunięcia z parafii, kończąc postępowanie kanoniczne.
  • Sprawa księdza Biancalaniego była szeroko komentowana we Włoszech z powodu masowego przyjmowania imigrantów w jego parafii.
  • Ksiądz nie zgodził się na przeniesienie do diecezjalnego biura misyjnego i obecnie ma 60 dni na złożenie ostatecznej apelacji od decyzji o usunięciu go z parafii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Agencja ANSA i lokalny dziennik "La Nazione" poinformowały, że Dykasteria ds. Duchowieństwa odrzuciła odwołanie złożone przez kapłana przeciwko decyzji o usunięciu z parafii, podjętej przez byłego biskupa Pistoi i Pescii Fausto Tardellego. Tym samym zakończyło się postępowanie kanoniczne w tej sprawie.

Uznana za wyjątkową ze względu na okoliczności sprawa księdza Biancalaniego trwała ponad 10 lat. Od 2015 roku jego parafia w dzielnicy Vicofaro stała się jednym z szeroko dyskutowanych we Włoszech miejsc ze względu na masowe przyjmowanie tam imigrantów.

Przebywało tam jednocześnie nawet 200 osób, co wywoływało kontrowersje, związane również z problemami sanitarno-higienicznymi, incydentami i napięciami, a także protestami mieszkańców - parafianie zaczęli nawet unikać mszy i innych kościelnych wydarzeń.

Zobacz również:

Fontanna Neptuna w Trieście symbolizuje związki tego miasta z Adriatykiem
Świat

Najmniej włoskie z włoskich miast? "Witajcie w Wolnym Terytorium"

Wiktor Kazanecki
Wiktor Kazanecki

W związku z tymi protestami imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im tam wrócić.

Włochy. Watykan odwołał księdza znanego z pomocy imigrantom

Media wyjaśniły, że postępowanie kanoniczne wobec ks. Biancalaniego nie dotyczyło naruszenia przez niego dyscypliny jako kapłana, lecz wynikało z oceny celowości i stosowności jego postępowania z punktu widzenia duszpasterskiego.

W 2024 roku ksiądz odmówił przeniesienia się do diecezjalnego biura misyjnego, co zaproponowano mu jako rozwiązanie pozwalające zachować ciągłość jego posługi, związanej z działalnością pomocową.

Duchowny odrzucając tę propozycję odwołał się na drodze prawnej do Stolicy Apostolskiej. Obecnie ma jeszcze 60 dni na złożenie ostatecznej apelacji od decyzji o usunięciu go z parafii.

Zobacz również:

Akcja ratunkowa nad Bałtykiem. Kuria informuje o śmierci księdza
Zachodniopomorskie

Tragedia nad Bałtykiem. Nie żyje 53-letni proboszcz, jest komunikat kurii

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Polityczny WF": Nawrocki ułoży nowy rząd? Chce rozdać karty w 2027 INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze