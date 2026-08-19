W skrócie Dykasteria ds. Duchowieństwa odrzuciła odwołanie księdza Massimo Biancalaniego dotyczące jego usunięcia z parafii, kończąc postępowanie kanoniczne.

Sprawa księdza Biancalaniego była szeroko komentowana we Włoszech z powodu masowego przyjmowania imigrantów w jego parafii.

Ksiądz nie zgodził się na przeniesienie do diecezjalnego biura misyjnego i obecnie ma 60 dni na złożenie ostatecznej apelacji od decyzji o usunięciu go z parafii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Agencja ANSA i lokalny dziennik "La Nazione" poinformowały, że Dykasteria ds. Duchowieństwa odrzuciła odwołanie złożone przez kapłana przeciwko decyzji o usunięciu z parafii, podjętej przez byłego biskupa Pistoi i Pescii Fausto Tardellego. Tym samym zakończyło się postępowanie kanoniczne w tej sprawie.

Uznana za wyjątkową ze względu na okoliczności sprawa księdza Biancalaniego trwała ponad 10 lat. Od 2015 roku jego parafia w dzielnicy Vicofaro stała się jednym z szeroko dyskutowanych we Włoszech miejsc ze względu na masowe przyjmowanie tam imigrantów.

Przebywało tam jednocześnie nawet 200 osób, co wywoływało kontrowersje, związane również z problemami sanitarno-higienicznymi, incydentami i napięciami, a także protestami mieszkańców - parafianie zaczęli nawet unikać mszy i innych kościelnych wydarzeń.

W związku z tymi protestami imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im tam wrócić.

Włochy. Watykan odwołał księdza znanego z pomocy imigrantom

Media wyjaśniły, że postępowanie kanoniczne wobec ks. Biancalaniego nie dotyczyło naruszenia przez niego dyscypliny jako kapłana, lecz wynikało z oceny celowości i stosowności jego postępowania z punktu widzenia duszpasterskiego.

W 2024 roku ksiądz odmówił przeniesienia się do diecezjalnego biura misyjnego, co zaproponowano mu jako rozwiązanie pozwalające zachować ciągłość jego posługi, związanej z działalnością pomocową.

Duchowny odrzucając tę propozycję odwołał się na drodze prawnej do Stolicy Apostolskiej. Obecnie ma jeszcze 60 dni na złożenie ostatecznej apelacji od decyzji o usunięciu go z parafii.



