Na rewersie watykańskiej monety widać dwie sylwetki mężczyzn. jeden z nich trzyma w ręku karabin, w tle unosi się słup dymu. Przed mężczyzną po prawej stronie stoi dziewczynka z kwiatem w dłoni, w tle są ptaki. Na bilonie znalazły się również drut kolczasty oraz gałązka oliwna.

Awers monety ukazuje herb papieża Franciszka. Na tej stronie znajduje się również data (2024) zapisana po łacinie.

Monetę wykonano w złocie próby 0.917, a waży ona 15 gramów.

Watykan. Prestiżowa nagroda dla małego państwa

Jak poinformował Gubernatorat Państwa Miasta Watykańskiego, pomimo dużej konkurencji i dzięki motywowi typowemu dla Franciszka, Watykan pierwszy raz sięgnął po "monetowego Oscara".

Konkurs organizowany jest od 1984 roku. W tym roku zgłoszono w sumie 550 monet kolekcjonerskich z wielu państw.

"Konkurencja była zacięta, a kilka monet walczyło o zwycięstwo do ostatniej chwili" - poinformował Gubernatorat w komunikacie prasowym.

Nagrodę wręczono w ubiegłym tygodniu w amerykańskim mieście Oklahoma City podczas zgromadzenia Amerykańskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

"Monetowe Oscary". Watykan z nagrodą

Przyznano nagrody w dziesięciu kategoriach. Watykan zwyciężył w kategorii "złote monety".

Francji przypadła nagroda w kategorii najlepszej monety upamiętniającej aktualne wydarzenie, a także w kategorii najbardziej innowacyjnej monety. Obie monety nawiązują do renowacji paryskiej katedry Notre-Dame.

Źródło: Vatican News

