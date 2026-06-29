W skrócie Papież Leon XIV zwołał nadzwyczajną konferencję kardynałów dotyczącą globalnych konfliktów zbrojnych i roli Kościoła w ich rozwiązywaniu.

Kardynał Víctor Manuel Fernández podczas spotkania skrytykował Unię Europejską za skupianie się na własnych interesach i brak spójnych wartości.

Wypowiedzi papieża Leona XIV w kwestii międzynarodowych konfliktów zbrojnych doprowadziły do poważnych napięć z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W Watykanie odbyło się zamknięte spotkanie papieża z kardynałami, którego głównym tematem były konflikty zbrojne na świecie i rola Kościoła w dążeniu do pokoju. Zwołana przez Leona XIV dyskusja była poświęcona m.in. wypracowaniem wspólnej strategii działań Watykanu, która wspomoże światowych przywódców w zatrzymaniu rozlewu krwi na świecie.

Papież pilnie wezwał kardynałów. W tle konflikty zbrojne na świecie

Jak donosi portal Politico, w obliczu wyzwań współczesności papież pragnie ponownie przemyśleć definicję tradycyjnej doktryny wojny sprawiedliwej, która - jego zdaniem - jest nadużywana przez polityków i stosowana, aby usprawiedliwić działania zbrojne.

Otwierając piątkową dyskusję, kardynał Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, skrytykował Unię Europejską za prowadzenie nieskutecznej polityki zagranicznej i kierowanie się wyłącznie własnymi interesami, zamiast dążyć do uniwersalnych moralnych standardów.

- Jeśli kraj jest wrogiem, jest potępiany jako niedemokratyczny i karany na różne sposoby; ale jeśli jest sojusznikiem, ignoruje się fakt, że brakuje mu wolności słowa, praw człowieka czy demokracji - mówił papieski doradca.

Watykan krytykuje Unię Europejską. "Nie ma realnych ram prawdy"

Zdaniem duchownego unijni przywódcy wysyłają swoimi działaniami sprzeczne komunikaty - z jednej strony nakładają na dany kraj sankcje gospodarcze i wysyłają broń do innych miejsc, z drugiej zaś ignorują lwią część konfliktów, jakie pochłaniają tysiące żyć ludzkich.

- Te sprzeczności sugerują, że w praktyce obawy sprowadzają się do interesów politycznych i gospodarczych różnych regionów świata. Nie ma już realnych i stabilnych ram prawdy i wartości - ocenił.

Fernández odniósł się również do założeń tzw. wojny sprawiedliwej, którą niektóre rządy wykorzystują do granic możliwości, uzasadniając najkrwawsze konflikty, jak choćby wojna w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. - Zamiast powstrzymywać wojny, pomaga je usprawiedliwiać - mówił.

Jak stwierdził papieski doradca, Kościół potępia logikę wojny prewencyjnej, którą kraje uzasadniają swoje ofensywne ruchy.

Konflikt Leona XIV z Donaldem Trumpem. Chłodne stosunki Białego Domu z Watykanem

W trakcie swojego dotychczasowego pontyfikatu papież Leon XIV wielokrotnie wzywał do pokoju na świecie, krytykując m.in. interwencję USA w Wenezueli, atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran czy brak postępów w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Wypowiedzi głowy Kościoła katolickiego doprowadziły do konfliktu z prezydentem USA, który stwierdził, że Leon XIV jest "fatalny w polityce zagranicznej" i powinien "wziąć się w garść".

- Nie obawiam się ani administracji Trumpa, ani głośnego głoszenia przesłania Ewangelii, któremu służy Kościół. Będę nadal stanowczo sprzeciwiał się wojnie, promując pokój, dialog oraz współpracę międzynarodową jako drogę do rozwiązywania problemów - mówił w kwietniu papież.

Trump uderzył w Ojca Świętego, oskarżając go o pobłażliwość w stosunku do Iranu i wspieranie posiadania przez niego broni jądrowej. Prezydent USA opublikował również na swoim profilu w mediach społecznościowych wygenerowaną przez AI grafikę, na której jest ubrany w szatę biblijną i występuje w roli Jezusa. Choć kontrowersyjny wpis zniknął z sieci, polityk odmówił przeprosin w stronę Watykanu.

Mimo że napięcia między Waszyngtonem a Watykanem nie należą do rzadkości, konflikt Leona XIV z Donaldem Trumpem to najpoważniejszy spór prezydenta z głową Kościoła od lat.

Źródła: Politico, Euro News, Reuters





Tusk nagrał wideo o upałach. Zandberg w ''Graffiti'': Rozczulił mnie. Dlaczego cały czas nie przyjął rozwiązań, które chronią ludzi w miejscu pracy? Polsat News