"Watykan w stanie oszołomienia". W mediach niepokój po operacji papieża

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Aktualizacja

Leon XIV pomyślnie przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca po wykryciu łagodnego nowotworu. Włoskie media piszą jednak o "szoku w Kurii Rzymskiej" i "wprowadzeniu Watykanu w stan oszołomienia". Dziwią się, jak szybko runął wizerunek papieża jako okazu zdrowia. CBS informuje z kolei, że na nowotwór cierpi także starszy brat głowy Kościoła katolickiego.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Papież Leon XIV w białych szatach i mitrze siedzi na wysokim krześle, w tle złote świeczniki.
Papież Leon XIVALBERTO PIZZOLIAFP

W skrócie

  • Leon XIV przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca po wykryciu nowotworu, co wywołało zaskoczenie wśród watykańskich urzędników i wiernych.
  • Media informują, że papież przebywa w rzymskim szpitalu, a jego stan jest stabilny, choć niepewność co do najbliższych planów papieskich wzrosła.
  • Lekarze poinformowali, że operacja była udana, a papież dochodzi do siebie, odwoławszy wszystkie publiczne wystąpienia do 20 października.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Papież Leon XIV przebywa w szpitalu w Rzymie po udanej operacji usunięcia części prawego płuca - oświadczyło biuro prasowe Watykanu po wtorkowym zabiegu. Powodem interwencji medycznej było wykrycie u niego gruczoloraka płuca.

Operacja papieża Leona XIV. Media: Szok w Kurii Rzymskiej

"Operacja papieża zakończyła się sukcesem, jednak jej rezultat jest poważny, co Watykan przedstawia w sposób przejrzysty" - pisze "La Repubblica". "Szok zapanował w Kurii Rzymskiej w obliczu potwierdzenia powagi choroby. I teraz nie wyklucza się zmian w programie" zajęć Leona XIV - dodaje.

Dziennik podkreśla, że papież "miał szczęście, że chorobę wykryto wcześnie" i teraz może liczyć na pomyślną rekonwalescencję.

"Ale jeszcze kilka dni temu wszyscy widzieli w nim młodego i wysportowanego papieża, człowieka przybyłego z Chicago i zahartowanego latami misji w Peru; papieża, który we wtorki bierze dzień wolny, by pływać, grać w tenisa i jeździć konno w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo" - zauważa gazeta.

Zobacz również:

Papież Leon XIV pomyślnie przeszedł operację
Świat

Papież przeszedł operację. Nowe informacje o stanie Leona XIV

Marcin Czekaj
Maria Literacka
Marcin Czekaj, Maria Literacka

Włoska prasa o stanie Watykanu: Oszołomiony

"La Repubblica" przypomina, że przed objęciem pontyfikatu papież chodził na siłownię, a po zamieszkaniu w Pałacu Apostolskim polecił urządzić mu jego własne pomieszczenie do ćwiczeń.

"Papież - okaz zdrowia, co było tym bardziej widoczne po ostatnich, pełnych cierpienia miesiącach pontyfikatu Franciszka. A teraz i on nagle odkrył kruchość własnego ciała, wprowadzając również Watykan w stan oszołomienia" - ocenia prasa.

Według dziennika - mimo potwierdzenia, iż guz został usunięty - pojawiły się obawy, że rozpoczęty w maju 2025 roku pontyfikat wkroczył w nowy etap obarczony znaczną dawką niepewności.

Papież w szpitalu. Powtórka przed Polikliniką Gemelli

W komentarzu na łamach dziennika "Il Messaggero" podkreślono, że - tak jak w zeszłym roku w tygodniach choroby papieża Franciszka - plac przed Polikliniką Gemelli ponownie zapełniły ekipy telewizyjne i dziennikarze.

Zobacz również:

Ksiądz Krzysztof Wilk opowiedział o kulisach swojego powrotu do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu (zdj. ilustracyjne)
Małopolskie

Decyzją Watykanu wraca na parafię. Ksiądz Wilk zabiera głos

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

"Nikt nie wyobrażał sobie zaledwie po półtora roku, że będzie się tu oczekiwać na przybycie z powodu nowotworu nowego amerykańskiego papieża, 71-letniego wysportowanego mężczyzny, który jeszcze kilka dni temu cieszył się doskonałym zdrowiem" - stwierdziła gazeta.

Odnotowała też: "Wstępne oceny są optymistyczne, a lekarze na razie nie mówią o chemioterapii. Ale od dziś przeprowadzane będą wszystkie inne niezbędne badania".

Podróż papieża niepewna. Wiadomość o nowotworze jak "grom z jasnego nieba"

"Corriere della Sera" pisze, że wielką niewiadomą jest to, czy papież w listopadzie wyruszy w podróż do Ameryki Południowej, podczas której planował odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru. - Do wyjazdu zostałoby około 20 dni, choć szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to trochę za krótko, aby wyruszyć w taką podróż - mówi cytowany w gazecie Claudio Micheletto z Włoskiego Stowarzyszenia Pneumologów Szpitalnych.

Jak zauważa z kolei "La Stampa", watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin przyznał, że słowa papieża, który poinformował w niedzielę wiernych o wykrytym guzku na płucu, były dla wszystkich "jak grom z jasnego nieba".

Zobacz również:

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Religia

Proboszcz odwołał się od decyzji abpa Jędraszewskiego. Wygrał w Watykanie

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Zmiana na płucu papieża Leona XIV

W minioną niedzielę papież Leon XIV poinformował, że lekarze wykryli "guzek" na jego płucach, który zalecono mu usunąć. Dodał, że łagodny nowotwór zdiagnozowano na "bardzo wczesnym etapie" i był "dobrze kontrolowany".

- Operacje usuwania guzka są zazwyczaj minimalnie inwazyjne i mają niski wskaźnik powikłań - mówił na antenie CNN dr Matthew Triplette z Fred Hutchinson Cancer Center w Seattle.

Lekarze papieża, dr Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, oświadczyli, że "Ojciec Święty przeszedł operację klatki piersiowej zgodnie z planem". Operacja trwała około 1,5 godziny. Leon XIV obecnie dochodzi do siebie - wcześniej odwołał wszystkie publiczne wystąpienia zaplanowane do 20 października.

Jak przekazała stacja CBS News, z nowotworem mierzy się również starszy brat papieża Leona XIV - Louis Prevost. Mężczyzna cierpi na szpiczaka mnogiego, czyli raka układu krwiotwórczego.

Żona Louisa wyznała, że po raz pierwszy zdiagnozowano u niego chorobę w 2017 roku, ale po leczeniu w 2019 roku, które obejmowało terapię komórkami macierzystymi i udział w badaniu klinicznym, udało się utrzymać ją na "bardzo niskim poziomie". Jak dodała, trzy miesiące temu choroba ponownie wyszła z fazy remisji.

Zobacz również:

Papież Leon XIV wspomniał o sytuacji politycznej aw Niemczech
Świat

Papież z niepokojem o sytuacji w Niemczech. Wskazał "jedną konkretną grupę"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Zagadkowa rozmowa w Białym Domu. Czy Trump namawiał Kosiniaka?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze