- Męczennicy chrześcijańscy, męczennicy, którzy tylko dlatego, że są chrześcijanami, są ścinani, wyznając przy tym Jezusa. Męczennicy, którzy są w więzieniu za to, że wyznają Jezusa. To są nasi bracia. To jest Kościół męczenników. To ten Kościół triumfuje, a nie Kościół, który ma pieniądze w banku - podkreślał papież.

Mówiąc o swojej posłudze Franciszek powiedział: Czuję, że Pan mi towarzyszy, że to On wybiera, że to On rozpoczął tę historię. To On ją rozpoczął, to On mnie zaprosił, to On mi towarzyszy.