Watykan szykuje się do konklawe. Odetną sygnał sieci komórkowej

Sygnał sieci komórkowej zostanie wyłączony na terenie Watykanu - poinformowano w komunikacie. Stanie się to 7 maja o godz. 15. Wszystko po to, by uniemożliwić kardynałom korzystanie z urządzeń mobilnych na czas konklawe.