Watykan reaguje na doniesienia mediów w sprawie USA. "Nieprawda"

Aleksandra Czurczak

Watykan zdementował medialne doniesienia o rzekomo napiętym spotkaniu wysłannika Stolicy Apostolskiej z przedstawicielem Pentagonu. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że rozmowy wiceszefa resortu obrony USA z nuncjuszem apostolskim miały standardowy, dyplomatyczny charakter. Pojawiające się w mediach relacje "w żadnym stopniu nie odpowiadają prawdzie" - zaznaczono.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Papież Leon XIV na tle Pentagonu
Watykan reaguje na doniesienia mediów w sprawie USA (zdj. ilustracyjne)IMAGO/Imago Stock and People/Alex Brandon/Associated Press/East News

W skrócie

  • Watykan zdementował doniesienia mediów o krytyce pod adresem papieża Leona XIV podczas spotkania nuncjusza apostolskiego z wiceszefem Pentagonu.
  • Oświadczenia zarówno Watykanu, jak i Pentagonu podkreślają, że spotkanie miało charakter profesjonalny, merytoryczny i odbyło się w atmosferze szacunku.
  • Doniesienia portalu Free Press sugerowały napięcie związane z przemówieniem papieża Leona XIV oraz interpretacją jego słów dotyczącą polityki zagranicznej USA.
"Jak potwierdził Jego Eminencja Christophe Pierre, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, spotkanie, które odbył z panem Elbridge'em Andrew Colbym, mieściło się w ramach zwyczajnej misji przedstawiciela papieskiego i dało okazję do wymiany poglądów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania" - napisał dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom.

"Narracja przedstawiona przez niektóre media na temat tego spotkania w żadnym stopniu nie odpowiada prawdzie" - zaznaczył.

Zobacz również:

Iran. Papież Leon XIV "z zadowoleniem" przyjął rozejm między USA a Iranem
Bliski Wschód

Na Placu Świętego Piotra rozległy się brawa. Papież wezwał wiernych

Spotkanie przedstawicieli USA i Watykanu. "Rozsądna rozmowa"

Wcześniej ministerstwo obrony USA potwierdziło doniesienia, że w styczniu wiceszef Pentagonu Elbridge Colby spotkał się z nuncjuszem apostolskim. Resort zaznaczył jednak, że spotkanie było "merytoryczne, pełne szacunku i profesjonalne" i omówiono podczas niego "różne tematy, w tym kwestie moralności w polityce zagranicznej, logikę Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, Europę, Afrykę, Amerykę Łacińską i inne". Pierre miał wyrazić uznanie dla współpracy z Pentagonem i nadzieję na dalszy dialog.

"Ostatnie doniesienia o spotkaniu są mocno przesadzone i zniekształcone. Spotkanie między Pentagonem a przedstawicielami Watykanu odbyło się w atmosferze szacunku i było rozsądną rozmową" - zaznaczono.

Media o spięciu między Watykanem a USA. Chodziło o przemówienie papieża?

Komunikat jest reakcją na doniesienia portalu Free Press, który pisał o napiętych stosunkach między Watykanem i administracją Donalda Trumpa, m.in. ze względu na krytyczny stosunek amerykańskiego papieża Leona XIV do polityki imigracyjnej i zagranicznej Białego Domu.

Zobacz również:

Leon XIV odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Izraela Isaakiem Herzogiem (z prawej)
Bliski Wschód

Leon XIV rozmawiał z prezydentem Izraela. Pilny apel papieża

Według portalu, należącego do amerykańskiego koncernu Paramount Skydance, wezwanie kardynała do Pentagonu było reakcją na przemówienie Leona XIV z 9 stycznia do korpusu dyplomatycznego. Papież ostrzegał wówczas, że "zasada ustanowiona po II wojnie światowej, która zabraniała narodom używania siły w celu naruszania granic innych państw, została całkowicie podważona" i jest zastępowana "dyplomacją opartą na sile".

Cytowani przez Free Press urzędnicy watykańscy relacjonowali, że przedstawiciele Pentagonu byli oburzeni fragmentem przemówienia na temat "doktryny Monroe", czyli zapożyczoną z XIX wieku strategią Trumpa przewidującą dominację USA na półkuli zachodniej.

Colby miał wówczas powiedzieć, że "Ameryka ma potęgę militarną, by robić cokolwiek chce na świecie" i radził, by Kościół "stanął po jej stronie". Inny amerykański urzędnik uczestniczący w spotkaniu miał odwołać się do papiestwa awiniońskiego, czyli okresu w XIV w., kiedy pod przymusem króla Francji papieże przenieśli się z Rzymu do Awinionu i byli uzależnieni od francuskiej korony.

Zobacz również:

Papież Leon XIV zareagował na słowa Donalda Trumpa
Świat

Trump grozi Iranowi, zareagował papież. "Nie do zaakceptowania"

