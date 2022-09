Watykan: Podróż papieża do Kazachstanu. Jego samolot nie przeleci nad Rosją

Oprac.: Michał Skorupka Świat

W najbliższy wtorek papież Franciszek uda się do Kazachstanu. Watykan poinformował dziś na briefingu przed podróżą, że podczas lotu z Rzymu do Nur-Sułtan samolot z głową Kościoła oraz towarzyszącymi jej współpracownikami i dziennikarzami nie przeleci nad terytorium Rosji. Zgodnie ze zwyczajem w chwili przelotu nad każdym krajem papież wysyła depeszę do jego przywódcy.

Zdjęcie Papież Franciszek i Władimir Putin podczas spotkania w 2015 roku / GALAZKA/SIPA / East News