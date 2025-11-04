W skrócie Rękopis z czasów papieża Grzegorza XVI został odnaleziony przez karabinierów.

Manuskrypt był wykorzystywany do nadawania tytułów kardynalskich.

Wróci do Archiwum Apostolskiego Watykanu 11 listopada.

Rękopis formularza był używany przez papieża Grzegorza XVI podczas jego pontyfikatu (1831-1846). Głowa kościoła wykorzystywała go do nadawania tytułów kardynalskich. 11 listopada zostanie przekazany Archiwum Apostolskiemu Watykanu - informuje "Vatican News".

Identyfikację manuskryptu umożliwił umieszczony na nim złoty napis "F.71". Rękopiśmienny tom został skradziony z Archiwum Ceremoniarzy Papieskich, obecnie przechowywanego w Archiwum Historycznym Urzędu ds. Liturgicznych Celebracji Papieskich. Sygnatura odnosiła się do katalogu z 1864 roku, w którym brakowało właśnie tego rękopisu.

Watykan. Papieski rękopis odzyskany przez karabinierów

Rękopis został odnaleziony po zgłoszeniu do Biura ds. Eksportu przy Specjalnym Urzędzie Ochrony Archeologii, Sztuk Pięknych i Krajobrazu w Rzymie. Poszukiwania przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Karabinierów ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Grzegorz XVI był 254. papieżem w historii Kościoła katolickiego. W polskiej historii znany jest głównie z wydanej w 1832 roku encykliki "Cum primum" ("O posłuszeństwie wobec władzy cywilnej"), potępiającej powstanie listopadowe. Juliusz Słowacki w "Kordianie" umieścił postać papieża, mającego cechy Grzegorza XVI.

Mówił on w jednym z fragmentów dramatu "Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę", a głównemu bohaterowi powiedział "niechaj wasz naród/Wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród", co odnosiło się do niepodległościowych zrywów Polaków, wbrew ustalonemu na Kongresie Wiedeńskim porządkowi i utworzonemu tam Królestwu Polskiemu, połączonemu unią personalną z Rosją.

