Watykan. Papieski rękopis odnaleziony. Ma prawie 200 lat
11 listopada do Archiwum Apostolskiego Watykanu zostanie zwrócony rękopis z czasów pontyfikatu papieża Grzegorza XVI (1831-1846). Manuskrypt został odnaleziony przez rzymskich funkcjonariuszy Komendy Karabinierów ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
W skrócie
- Rękopis z czasów papieża Grzegorza XVI został odnaleziony przez karabinierów.
- Manuskrypt był wykorzystywany do nadawania tytułów kardynalskich.
- Wróci do Archiwum Apostolskiego Watykanu 11 listopada.
Rękopis formularza był używany przez papieża Grzegorza XVI podczas jego pontyfikatu (1831-1846). Głowa kościoła wykorzystywała go do nadawania tytułów kardynalskich. 11 listopada zostanie przekazany Archiwum Apostolskiemu Watykanu - informuje "Vatican News".
Identyfikację manuskryptu umożliwił umieszczony na nim złoty napis "F.71". Rękopiśmienny tom został skradziony z Archiwum Ceremoniarzy Papieskich, obecnie przechowywanego w Archiwum Historycznym Urzędu ds. Liturgicznych Celebracji Papieskich. Sygnatura odnosiła się do katalogu z 1864 roku, w którym brakowało właśnie tego rękopisu.
Watykan. Papieski rękopis odzyskany przez karabinierów
Rękopis został odnaleziony po zgłoszeniu do Biura ds. Eksportu przy Specjalnym Urzędzie Ochrony Archeologii, Sztuk Pięknych i Krajobrazu w Rzymie. Poszukiwania przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Karabinierów ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
Grzegorz XVI był 254. papieżem w historii Kościoła katolickiego. W polskiej historii znany jest głównie z wydanej w 1832 roku encykliki "Cum primum" ("O posłuszeństwie wobec władzy cywilnej"), potępiającej powstanie listopadowe. Juliusz Słowacki w "Kordianie" umieścił postać papieża, mającego cechy Grzegorza XVI.
Mówił on w jednym z fragmentów dramatu "Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę", a głównemu bohaterowi powiedział "niechaj wasz naród/Wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród", co odnosiło się do niepodległościowych zrywów Polaków, wbrew ustalonemu na Kongresie Wiedeńskim porządkowi i utworzonemu tam Królestwu Polskiemu, połączonemu unią personalną z Rosją.